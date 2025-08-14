Economía de la eurozona pisa el freno en el segundo trimestre

La economía del euro apenas avanzó en el segundo trimestre de 2025. Según la estimación preliminar de Eurostat, el PIB de la eurozona creció un tímido 0,1% frente al trimestre anterior, muy por debajo del 0,6% registrado entre enero y marzo. En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento fue del 0,2%, también más débil que el 0,5% previo.

En comparación con el mismo periodo de 2024, el PIB se expandió un 1,4% en la eurozona y un 1,5% en la UE, apenas una décima menos que en el trimestre anterior.

Mientras Europa modera el paso, Estados Unidos acelera: su PIB creció 0,7% trimestral entre abril y junio, revirtiendo la ligera contracción del arranque del año, y mantuvo un sólido 2% interanual.

En el mercado laboral europeo, el panorama es más estable. El empleo aumentó un 0,1% en la eurozona y en la UE respecto al trimestre previo. En términos interanuales, el alza fue del 0,7% en ambas áreas, manteniendo el pulso del trimestre anterior para la eurozona y mejorando en la UE.

El informe de Eurostat refleja un enfriamiento del impulso económico europeo tras un arranque de año más robusto. Con un crecimiento que apenas despega y un mercado laboral que resiste, el reto para la segunda mitad de 2025 será evitar que la desaceleración se convierta en estancamiento.