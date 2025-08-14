Economía de la eurozona pisa el freno en el segundo trimestre

agosto 14, 2025 7:39 AM
La economía del euro apenas avanzó en el segundo trimestre de 2025. Según la estimación preliminar de Eurostat, el PIB de la eurozona creció un tímido 0,1% frente al trimestre anterior, muy por debajo del 0,6% registrado entre enero y marzo. En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento fue del 0,2%, también más débil que el 0,5% previo.

En comparación con el mismo periodo de 2024, el PIB se expandió un 1,4% en la eurozona y un 1,5% en la UE, apenas una décima menos que en el trimestre anterior.

Mientras Europa modera el paso, Estados Unidos acelera: su PIB creció 0,7% trimestral entre abril y junio, revirtiendo la ligera contracción del arranque del año, y mantuvo un sólido 2% interanual.

En el mercado laboral europeo, el panorama es más estable. El empleo aumentó un 0,1% en la eurozona y en la UE respecto al trimestre previo. En términos interanuales, el alza fue del 0,7% en ambas áreas, manteniendo el pulso del trimestre anterior para la eurozona y mejorando en la UE.

El informe de Eurostat refleja un enfriamiento del impulso económico europeo tras un arranque de año más robusto. Con un crecimiento que apenas despega y un mercado laboral que resiste, el reto para la segunda mitad de 2025 será evitar que la desaceleración se convierta en estancamiento.

