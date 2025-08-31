Economía de Panamá crece 2,19% en junio con el impulso del transporte y la banca

El Índice Mensual de Actividad Económica que mide el desempeño de algunos sectores y del día a día de la economía de Panamá mostró un crecimiento de 2,19% interanual al cierre de junio, según reportó este mes de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Aunque la variación fue superior a la reportada en junio de 2024 de 1,95%, es ligeramente inferior al 2,95% registrado en mayo de este año, destacó el diario panameño La Prensa.

El IMAE acumulado de enero a junio, mostró un incremento de 4,97% y la tendencia ciclo reflejó una variación interanual de 2,57%, superior al 1,27% reportado en el mismo mes del año anterior.

El desempeño de la actividad económica al cierre de junio estuvo marcado por un mayor dinamismo en algunos sectores como transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; industria Manufacturera; Agropecuario; Actividades comunitarias, sociales y servicios personales.

Igualmente se reportó una mayor actividad en el suministro de electricidad y agua; hoteles y restaurantes, entre otros.

El informe del INEC detalló que el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, en su conjunto, mantuvo un comportamiento favorable, principalmente, en los ingresos por peajes del Canal de Panamá, las toneladas netas, el transporte aéreo y el tráfico de contenedores TEU por los puertos panameños.

En el caso de la intermediación financiera se registró un crecimiento en los depósitos y créditos locales, y la actividad aseguradora por las primas suscritas.

La producción industrial mostró crecimiento en actividades dedicadas a la elaboración de productos alimenticios como el sacrificio de ganado vacuno, porcino, procesamiento de carne de pollo, leche evaporada, condensada y en polvo, los derivados del tomate, ginebra y otros licores.

Mientras que en el sector agropecuario presentó niveles positivos, por el cultivo de piña, tomate, cría de ganado vacuno, porcino y aves de corral.

Meta de 4%

En contraste, las actividades económicas que mostraron variaciones negativas fueron: el valor de las reexportaciones de bienes desde la Zona Libre de Colón, la venta nacional de combustible, las importaciones del valor CIF, la generación de energía hidráulica, hipódromo, salas de bingo y de apuestas de eventos deportivos, bebidas alcohólicas y gaseosas.

La actividad en el sector de la construcción continuó algo rezagada, debido a una disminución en el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos otorgados para esta actividad y los insumos básicos como la producción de concreto utilizado por el sector.

La actividad pesquera, atribuible a la baja captura de camarón, pescado y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado) y otros productos del mar, principalmente, destinados a la exportación.

En reciente entrevista, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que se mantiene las proyecciones de crecimiento económico para este año de 4%, igual cifra estimada para 2026.

Chapma señaló que aunque los tranques y la huelga en Bocas del Toro «fue un hecho desastroso», no impacta en la meta de crecimiento económico del país, aunque si en la situación de esa provincia.

Con información de La Prensa