Honduras registra crecimiento económico de 3,9% en el primer semestre de 2025

La economía de Honduras alcanzó un crecimiento de 3,9% al cierre del primer semestre de 2025, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). En junio, la variación interanual fue de 4,0%, consolidando el dinamismo de los sectores productivos.
El resultado se explica por el fortalecimiento de la demanda interna, favorecida por el aumento en el ingreso disponible de los hogares y el flujo de remesas, así como por la mayor demanda externa de productos agroindustriales.
También puede leer: Crisis de hambre en Latinoamérica: cifras récord ponen en alerta a la región
Sectores con mayor aporte
- Intermediación financiera: crecimiento por mayores ingresos derivados de intereses de préstamos al comercio, consumo y servicios, junto con créditos con fondos gubernamentales.
- Telecomunicaciones: expansión por la digitalización, modernización de redes y mayor consumo de servicios de internet y nube.
- Agropecuario: aumento en la producción de café, granos básicos y caña de azúcar, además de la ganadería y acuicultura.
- Transporte y almacenamiento: alza por el dinamismo agroindustrial y el incremento de importaciones.
- Industria manufacturera: trayectoria positiva en alimentos, bebidas, hierro, cemento, químicos y arneses para exportación, aunque con contracción en textiles.
- Comercio: mayores ventas de fertilizantes, maquinaria, alimentos, productos de ferretería y combustibles.
- El BCH destacó que la combinación de estos factores refleja una recuperación sostenida de la economía, apoyada tanto en la actividad interna como en el dinamismo de los mercados externos.