Honduras registra crecimiento económico de 3,9% en el primer semestre de 2025

agosto 25, 2025 4:56 PM
Honduras
La economía de Honduras alcanzó un crecimiento de 3,9% al cierre del primer semestre de 2025, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). En junio, la variación interanual fue de 4,0%, consolidando el dinamismo de los sectores productivos.

El resultado se explica por el fortalecimiento de la demanda interna, favorecida por el aumento en el ingreso disponible de los hogares y el flujo de remesas, así como por la mayor demanda externa de productos agroindustriales.

Sectores con mayor aporte

  • Intermediación financiera: crecimiento por mayores ingresos derivados de intereses de préstamos al comercio, consumo y servicios, junto con créditos con fondos gubernamentales.
  • Telecomunicaciones: expansión por la digitalización, modernización de redes y mayor consumo de servicios de internet y nube.
  • Agropecuario: aumento en la producción de café, granos básicos y caña de azúcar, además de la ganadería y acuicultura.
  • Transporte y almacenamiento: alza por el dinamismo agroindustrial y el incremento de importaciones.
  • Industria manufacturera: trayectoria positiva en alimentos, bebidas, hierro, cemento, químicos y arneses para exportación, aunque con contracción en textiles.
  • Comercio: mayores ventas de fertilizantes, maquinaria, alimentos, productos de ferretería y combustibles.
  • El BCH destacó que la combinación de estos factores refleja una recuperación sostenida de la economía, apoyada tanto en la actividad interna como en el dinamismo de los mercados externos.
