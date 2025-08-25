Honduras registra crecimiento económico de 3,9% en el primer semestre de 2025

La economía de Honduras alcanzó un crecimiento de 3,9% al cierre del primer semestre de 2025, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). En junio, la variación interanual fue de 4,0%, consolidando el dinamismo de los sectores productivos.

El resultado se explica por el fortalecimiento de la demanda interna, favorecida por el aumento en el ingreso disponible de los hogares y el flujo de remesas, así como por la mayor demanda externa de productos agroindustriales.

También puede leer: Crisis de hambre en Latinoamérica: cifras récord ponen en alerta a la región

Sectores con mayor aporte