Ecopetrol registra su menor ganancia semestral desde 2021 pese a récord de producción

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol reportó una ganancia neta de 4,9 billones de pesos (unos 1.220 millones de dólares) en el primer semestre de 2025, una caída del 33,2% frente al mismo periodo del año anterior y su resultado más bajo desde 2021, informó la compañía este martes.

El retroceso se produjo a pesar de que la producción promedio alcanzó los 751.000 barriles diarios, el nivel más alto en la última década. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, atribuyó el resultado a un entorno adverso marcado por la caída de 12 dólares por barril en el precio del crudo Brent, afectado por la incertidumbre global en torno a aranceles de Estados Unidos y una demanda más débil de lo previsto.

Según la empresa, de no haberse registrado esta baja en los precios internacionales, las utilidades habrían sido 1,4 billones de pesos superiores.

En el ámbito interno, el balance también se vio impactado por bloqueos en campos petroleros y la entrada en vigor de nuevos impuestos.

Tendencia a la baja

El desempeño confirma una trayectoria descendente en las utilidades de Ecopetrol. En 2024, la petrolera obtuvo 14,9 billones de pesos, un 21,7% menos que en 2023, cuando sumó 19,1 billones. En 2022, su mejor ejercicio histórico, alcanzó los 33,4 billones.

En el segundo trimestre de 2025, los ingresos fueron de 29,7 billones de pesos y la utilidad neta llegó a 1,8 billones, un 46,4% menos que en el mismo lapso del año pasado. En el acumulado semestral, las ventas totalizaron 61 billones, una disminución del 4,5%, mientras que el Ebitda fue de 24,4 billones con un margen del 40%, frente a los 28,2 billones y 44% de un año antes.

Caja sólida e inversiones en expansión

Pese a la caída de utilidades, la compañía destacó su “sólida posición financiera”, con una caja de 13,1 billones de pesos y un flujo de caja libre positivo de 3,1 billones al cierre de junio.

Las inversiones sumaron 2.852 millones de dólares en el primer semestre, de los cuales el 86% se destinó a proyectos de crecimiento. Geográficamente, el 62% de los recursos se invirtió en Colombia, el 17% en Brasil, el 15% en Estados Unidos y el 6% en otras regiones.

En el área de energías renovables, Roa subrayó que la meta de alcanzar 900 megavatios en 2030 se superará con creces, ya que para 2025 la capacidad instalada proyectada superará los 1.300 megavatios.

Con información de EFE