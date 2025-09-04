Ecopetrol enfrenta limitaciones para negociar con Venezuela por sanciones de EEUU

La presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, afirmó este jueves que el conglomerado energético colombiano no puede comprar gas a Venezuela ni adquirir la empresa de fertilizantes Monómeros, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

“Lo que tenemos muy claro en la junta es que por todas estas sanciones que ha impuesto Estados Unidos, Ecopetrol no puede comprar a Monómeros”, declaró De Greiff a la emisora Caracol Radio.

Recordó que Venezuela está en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, lo que impide a la petrolera colombiana realizar negocios con empresas estatales del país vecino.

“Ecopetrol en particular no puede negociar con empresas públicas venezolanas. Si fuera una compañía privada que nos venda gas sacado de Venezuela, eso es otra cosa”, precisó.

Interés del Gobierno colombiano

En julio, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, informó que el Gobierno había firmado un acuerdo de confidencialidad con Venezuela para el intercambio de información sobre una eventual adquisición de Monómeros.

El presidente Gustavo Petro también ha manifestado en varias ocasiones su interés en que la transacción se realice a través de Ecopetrol. No obstante, las sanciones estadounidenses representan un obstáculo directo para avanzar en ese objetivo.

Déficit energético y alternativas de Ecopetrol

Colombia enfrenta un déficit de gas que podría alcanzar el 20% en 2026, según estimaciones de gremios, debido a la caída de la exploración tras la política gubernamental de reducción de dependencia de combustibles fósiles.

En este contexto, De Greiff confirmó que Ecopetrol firmó un acuerdo de confidencialidad para evaluar una posible adquisición o alianza estratégica con la canadiense Canacol Energy, aunque no ofreció mayores detalles.

Con información de Reuters