Ecuador resalta mejoras económicas con alza del 11% en exportaciones

El Gobierno ecuatoriano resaltó una serie de indicadores positivos en la primera mitad del año, entre ellos un incremento del 11% en las exportaciones totales, acompañado de mayor liquidez en el sistema financiero, crecimiento en las ventas internas y un superávit fiscal.

De acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, las exportaciones alcanzaron los USD 23.600 millones FOB hasta julio de 2023, lo que representa un crecimiento del 11% frente al mismo periodo del año anterior. Los envíos petroleros continúan siendo el principal componente, aunque las exportaciones no petroleras también mostraron un repunte, con mayor participación de productos como camarón, banano y flores.

El sistema financiero reflejó mayor dinamismo, con un incremento del 9,8% en los depósitos y del 8,7% en el crédito productivo en lo que va del año. Este desempeño se traduce en un entorno de mayor confianza para la actividad empresarial y para la inversión privada.

También puede leer: EEUU plantea a Ecuador eliminar aranceles a una lista de productos clave

Ventas internas en expansión

En el ámbito doméstico, el Servicio de Rentas Internas (SRI) reportó un aumento del 7,1% en las ventas facturadas, impulsado por los sectores de comercio y manufactura, lo que sugiere una recuperación sostenida del consumo interno.

El superávit fiscal se consolidó en 1,3% del PIB, lo que otorga al Gobierno un margen de maniobra adicional para sostener sus programas de estímulo económico y el plan de reindustrialización, que contempla más de 200 medidas orientadas a reactivar la capacidad productiva del país.

Los resultados del primer semestre dibujan un escenario de recuperación parcial de la economía ecuatoriana. El reto, según analistas, será mantener el ritmo de exportaciones y fortalecer la inversión en sectores estratégicos para consolidar un crecimiento sostenido en el mediano plazo.