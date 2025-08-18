EEUU plantea a Ecuador eliminar aranceles a una lista de productos clave

Estados Unidos presentó a Ecuador una propuesta para eliminar el arancel del 15% recientemente impuesto a una lista de productos, según informó este lunes la portavoz del Gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo. Quito, por su parte, negocia la posibilidad de incluir otros artículos en el acuerdo.

“Ecuador ha recibido una propuesta interesante de Estados Unidos, con un listado de productos en los que la sobretasa pasaría del 15% al 0%”, indicó Jaramillo durante su rueda de prensa semanal. La portavoz explicó que el país busca ampliar el listado y cerrar la negociación lo antes posible, destacando que se trata de productos estratégicos para la economía ecuatoriana.

Aunque por el momento no se ha revelado el número exacto de productos incluidos, Jaramillo aseguró que la iniciativa estadounidense constituye “una gran noticia dada la complejidad de la negociación” y destacó que en la lista figuran algunos de los “productos estrella” de Ecuador.

Balanza comercial y productos estratégicos

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos registró un déficit de 644,5 millones de dólares, con exportaciones por 7.024 millones e importaciones por 7.668 millones, según datos del Banco Central. Sin embargo, si se excluye el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial muestra un superávit de 2.306 millones de dólares, con exportaciones por 5.043 millones e importaciones por 2.737 millones.

Tras el petróleo, los productos más exportados por Ecuador a Estados Unidos fueron langostinos (1.546 millones de dólares), banano (512 millones) y cacao y sus derivados (484 millones). La eliminación de aranceles a estos y otros productos clave podría fortalecer aún más la posición comercial ecuatoriana en su principal socio en América del Norte.

Con información de EFE