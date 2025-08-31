Ecuador exigirá visa de transeúnte a venezolanos desde este 1° de septiembre

agosto 31, 2025 12:34 PM
Ecuador Quito
Foto: Pixabay

A partir del lunes 1° de septiembre de 2025, Ecuador implementará la visa de visitante temporal de transeúnte. Este documento será requisito obligatorio para ciudadanos de países a los que actualmente ya se les exige visa de ingreso.

La medida se ampara en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, según reportó el diario ecuatoriano El Universo.

En total, la disposición aplicará para ciudadanos de más de 40 países, uno solo de ellos de la región de América Latina, entre ellos figuran Afganistán, Angola, Cuba, Egipto, India, Irán, Nigeria, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití y China.

También Camerún, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo y República Popular Democrática de Corea, entre otros.

Este documento es una visa de tránsito para pasar por el país por un corto período, se prevé que sea de hasta 10 días, con prueba de viaje onward (demostración de que un viajero tiene intenciones y medios para salir del país que va a visitar). La visa de transeúnte no permite turismo ni residencia. Al contrario de la visa de turismo, que se aprueba para visitas recreativas por hasta 90 días, con fines vacacionales.

El trámite deberá gestionarse fuera del territorio ecuatoriano, desde cualquier lugar del mundo, a través de la plataforma digital de la Cancillería: https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec.

Los costos establecidos

De acuerdo con el gobierno de Ecuador, la implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y mejorar el control migratorio. Al mismo tiempo se pretende garantizar el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y el cumplimiento del marco legal vigente.

Estos son las tarifas:

Formulario de solicitud: 50 dólares

Visa de visitante temporal de transeúnte: 30 dólares.

 

También puede leer: Aruba extiende la restricción de vuelos comerciales con Venezuela por 90 días

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.