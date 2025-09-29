Ecuador mantiene decisión de eliminar el subsidio al diésel pese a protestas

El Gobierno de Ecuador aseguró este lunes que no negociará ni retrocederá en la decisión de eliminar el subsidio al diésel, medida que ha generado manifestaciones violentas en varias provincias, dejando hasta ahora un manifestante fallecido, doce militares heridos y 17 uniformados retenidos.

Carolina Jaramillo, portavoz de la presidencia, señaló en su rueda de prensa semanal que el Ejecutivo del presidente Daniel Noboa mantiene su postura: “No vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”.

El Gobierno ha comenzado a redirigir los recursos que antes se destinaban al subsidio, unos 1.100 millones de dólares, hacia incentivos y compensaciones para distintos sectores. Hasta el momento se entregó el Bono Raíces a 83.000 familias, de las cuales 1.803 pertenecen a la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas que ya entran en su segunda semana.

Asimismo, se han destinado 10,5 millones de dólares a transportistas, beneficiando a 865 personas en Imbabura, y se han entregado 140 tractores, 39 de ellos a mujeres. “Hemos beneficiado a más de 35.000 familias campesinas de Imbabura, de las cuales 12.000 tienen cabeza de hogar femenino, generando una transformación social de política pública nunca antes vista en el país”, afirmó Jaramillo.

Reducción del consumo de diésel evidencia menor contrabando

La portavoz destacó que, a 18 días de redireccionar los fondos del subsidio al diésel, se ha registrado una reducción significativa del consumo en provincias donde antes había contrabando. Entre las provincias más afectadas por la reducción destacan Carchi (25,7%), Imbabura (25,1%), El Oro (22,6%), Chimborazo (21%) y Manabí (20,8%), dentro de un total de diez provincias monitoreadas.

Con estas acciones, el Gobierno busca reforzar la focalización de los beneficios hacia quienes realmente los necesitan, mientras mantiene firme su decisión frente a las protestas y los reclamos por el subsidio al diésel.

Con información de EFE