La economía estadounidense deja atrás la contracción y avanza 3,3% en el segundo trimestre

La economía estadounidense mostró un repunte sólido en el segundo trimestre de 2025, al crecer a una tasa anual de 3,3%, según la segunda estimación publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés). El dato supone un fuerte giro respecto al primer trimestre, cuando el PIB real se contrajo 0,5%.

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por la reducción de las importaciones —que restan en el cálculo del PIB— y por un mayor gasto de los consumidores. Estos avances compensaron parcialmente las caídas en inversión y exportaciones.

La revisión al alza de tres décimas frente al cálculo preliminar refleja un mejor desempeño de la inversión y del consumo, aunque se vio atenuada por un ajuste a la baja en el gasto público y un repunte mayor de las importaciones.

Inflación contenida

Un termómetro clave de la demanda interna, las ventas finales a compradores privados domésticos, creció 1,9%, una revisión significativa respecto al 1,2% informado inicialmente.

En materia de precios, la inflación medida por el índice de compras internas avanzó 1,8% en el trimestre, mientras que el índice de gasto en consumo personal (PCE) se situó en 2%. Excluyendo alimentos y energía, el PCE subyacente mantuvo un alza de 2,5%, en línea con la estimación previa.

El informe también revela un rebote notable en el ingreso interno bruto real (GDI), que se expandió 4,8% tras un leve aumento de 0,2% en el primer trimestre. En promedio, la medida combinada de PIB y GDI se aceleró 4%.

Ganancias corporativas en recuperación

Las utilidades corporativas también se encaminaron en positivo: las ganancias de la producción actual aumentaron 65.500 millones de dólares, en contraste con la caída de 90.600 millones registrada en los primeros tres meses del año.

El BEA adelantó que en septiembre incorporará datos más completos sobre salarios y sueldos del primer trimestre, lo que podría ajustar las cifras en la actualización anual de las cuentas nacionales.