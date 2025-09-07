EEUU apuesta por más presión económica contra Rusia

El secretario del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), Scott Bessent, afirmó este domingo que un incremento coordinado de sanciones y restricciones comerciales contra Rusia podría forzar al presidente Vladimir Putin a entablar conversaciones de paz con Ucrania.

“Si Estados Unidos y la Unión Europea pueden intervenir, imponer más sanciones y aplicar aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se derrumbará por completo y eso llevará al presidente Putin a la mesa de negociaciones”, señaló en declaraciones al programa Meet the Press de NBC.

Coordinación con Europa

Bessent subrayó que la estrategia depende en gran medida de la cooperación de Bruselas. “Necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan, porque si Estados Unidos y la UE hacen esto juntos, ahora estamos en una carrera entre cuánto tiempo puede aguantar el Ejército ucraniano frente a cuánto tiempo puede aguantar la economía rusa”, dijo.

El funcionario aseguró que la administración del presidente Donald Trump está “preparada para aumentar la presión sobre Rusia”, aunque hasta ahora no se han aplicado sanciones adicionales ni contra Moscú ni contra Pekín, uno de los principales compradores de petróleo ruso.

Medidas comerciales recientes

El Gobierno de EEUU sí ha elevado los aranceles a importaciones provenientes de India, otro gran consumidor de crudo ruso, en un intento de limitar los flujos financieros que sostienen la economía del Kremlin.

El propio Trump ha expresado frustración por la falta de avances en la guerra de Ucrania, luego de prometer en enero, al inicio de su mandato, que podría propiciar una rápida resolución del conflicto.