Ejecutivo renueva decreto de emergencia económica

La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el gobernante Nicolás Maduro decidió renovar el decreto de emergencia económica que otorga al Ejecutivo facultades especiales para aplicar medidas destinadas a atender coyunturas extraordinarias en materia económica y financiera.

De acuerdo con Rodríguez, la prórroga busca dar continuidad a las acciones emprendidas para mitigar el impacto de las sanciones internacionales y los efectos de la coyuntura del comercio mundial, así como preservar la estabilidad económica.

El decreto de emergencia económica ha sido prorrogado en varias oportunidades. Entre sus disposiciones, permite al Ejecutivo adoptar medidas sin requerir la aprobación previa de la Asamblea Nacional. Diversos sectores han manifestado opiniones divergentes sobre su alcance y eficacia, en un contexto de restricciones externas y desafíos internos para la economía nacional.

Maduro firmó el decreto el pasado martes 8 de abril para, según él, «defender y proteger la economía nacional ante el impacto de la guerra comercial».

«Apelo a las facultades constitucionales contenidas en los artículos 337, 338 y 339 de la Carta Magna para proteger al sector productivo frente a las circunstancias que se presentan en el mundo», dijo el mandatario durante la activación del motor telecomunicaciones y nuevas tecnologías en Caracas.

También puede leer: Parlamento aprueba decreto de emergencia económica con mayoría calificada

El documento establece varios puntos generales para establecer medidas urgentes y extraordinarias que incluyen regulaciones económicas excepcionales, suspensión temporal de tributos, concentración de la recaudación en el Tesoro Nacional, mecanismos contra la evasión fiscal, estímulo a la producción nacional y la inversión, y medidas para la sustitución de importaciones.

Señala además que el Ejecutivo podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político cuando lo estime conveniente para la estabilidad del país. Igualmente, «todos los poderes públicos y los organismos de seguridad del Estado están obligados a hacer cumplir el decreto».