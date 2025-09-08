El 95% de las nuevas empresas en Cúcuta son de origen venezolano

De 228 nuevas empresas que abrieron en Cúcuta en el primer semestre de 2025, el 95% (217) son de origen venezolano, subrayó Sergio Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta al diario La Nación.

Castillo precisó que a tres años de la reapertura de la frontera de Táchira con Norte de Santander, se han visto los cambios positivos en el comercio y consumo binacional. Señaló que en lo que va de año, se contabilizan más de 560 millones de dólares en intercambio entre Colombia y Venezuela. De ese monto, 51% corresponde a la dinámica comercial por Cúcuta hacia Venezuela.

En 2024, recordó, se crearon alrededor de 570 empresas en la capital nortesantandereana con inversionistas extranjeros, siendo el venezolano el principal socio al ubicarse en un 94% a 95%.

«La presencia del venezolano en Cúcuta ha sido históricamente muy importante para nosotros. Desde lo que significa la historia, la cultura, las familias y, sin lugar a dudas, el comercio», dijo.

Castillo participó en el encuentro binacional colombo-venezolano que reunió a más de 300 empresarios de ambas naciones el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre. En el encuentro también estuvieron representantes de Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio.

Desde el 26 de septiembre de 2022, fecha de la reapertura de frontera, hasta la actualidad, estima que el crecimiento de consumidores venezolanos en la ciudad de Cúcuta fue del 50%.

Con información de La Nación

