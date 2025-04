El castillo de naipes de Trump

Cómo la tregua arancelaria de 90 días revela la fragilidad de los mercados y las nuevas alianzas petroleras globales

Alex Vallenilla.- El próximo 7 de mayo, la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará la nueva tasa de interés. En el mercado de futuros de fondos federales, los operadores tienen apuestas en 90,6 % de que la tasa seguirá igual en el rango entre 4,25 % y 4,50 %. Lo anterior indica que la FED dejará la tasa igual y las aspiraciones del presidente Donald Trump, de que se haga un recorte inmediatamente, se vieron frustradas.

Trump hizo lo que estuvo a su alcance. Lanzó una ofensiva global planteando una guerra arancelaria apuntando su objetivo en China. Esa avanzada fue un ataque directo a los activos de riesgo, que se desplomaron en los mercados y las alarmas de una recesión se encendieron. Las acciones tecnológicas, en principio, materias primas y criptomonedas, sufrieron fuertes descalabros debido al miedo que el presidente estadounidense estuvo inyectando.

La caída de los valores fue fuerte y comenzó a producir pérdidas en fondos de cobertura y posiciones institucionales en las que los llamados de margen aparecieron por todas partes. Estos, para defenderse, recurrieron a sus carteras de bonos del Tesoro y los sacaron a la venta para cubrir pérdidas. La oferta de bonos en el mercado, hizo caer el precio de estos y a su vez aumentar sus rendimientos. El alza de los rendimientos se convirtió en una señal clara de que la ruta de Trump había fracasado. Durante tres meses, la narrativa de los aranceles, produjo la demanda de bonos como activos seguros, y los rendimientos cayeron desde 4,78 % en enero de 2025, hasta 3,86 % a principios de abril. Parecía que Trump estaba ganando con su juego. Pero, en apenas cinco días, se vino para abajo todo lo que le llevó tres meses. Los rendimientos de los bonos se dispararon a una velocidad impresionante hasta máximos de 4,59 % en la semana más crítica.

Entonces el miedo se cambió de bando y se instaló en la Casa Blanca. La caída del valor de los bonos apuntó a los bancos y el índice financiero también comenzó a desplomarse. Los especuladores vieron de inmediato que las carteras de bonos del Tesoro de los bancos, harían subir las pérdidas no realizadas, que son de al menos 600 mil millones de dólares actualmente y que arrastran desde el año pasado. Eso tal vez hubiese sido fatal, porque la crisis se llevaría por medio a la banca, metiendo a Estados Unidos en una nueva crisis financiera. Por eso, el secretario del Tesoro, Kenneth Bessent y Trump, tuvieron que parar. Anunciaron una tregua por 90 días para 75 países.

En una entrega anterior, acá se advirtió del enfrentamiento del presidente Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por el tema de las tasas de interés. Powell ha sido estoico y, sin caer en un choque político, ha mantenido la compostura y defendido la política monetaria para llevar a la inflación a 2 % al año. No quiere correr el riesgo de hacer un recorte sin ver el impacto de la guerra de aranceles, que, estima, tendrá efectos alcistas en la inflación. Así que mantuvo su posición, porque al hacer un recorte de tasas, eso debilita al dólar y apuntala a los activos de riesgo. Si se suma la guerra de aranceles, la inflación podría repuntar y tendría que volver a aumentar los tipos. Esto lo ha querido evitar el FOMC, para que la Reserva Federal no pierda credibilidad, a pesar de los ataques constantes de Trump.

El problema en la Casa Blanca es que hay un enorme déficit fiscal que no logran reducir. Elon Musk pareciera haber fracasado con su departamento de “eficiencia” y se ha regresado a su negocio, Tesla. Uno de los componentes del déficit, son los intereses que paga Estados Unidos por la enorme deuda que tiene de casi 37 billones de dólares. Pero eso no es todo, cerca de 9,6 billones de dólares de deuda se vence en 2025, y el gobierno tendrá que hacer nuevas emisiones para refinanciar los bonos que se vencen, pero con intereses más altos. A ello hay que sumar, que los dos mayores tenedores de deuda norteamericana, China y Japón, se están deshaciendo de sus tenencias, lo que complica más la posición de Washington, al haber un aumento de la oferta de los títulos.

La situación anterior dibuja un panorama en que los mercados todavía tienen cierta incertidumbre. En los últimos días, hay señales de alguna posible distensión, pero nada concreto o confirmado, ya que el foco es ahora entre China y Estados Unidos.

En las últimas semanas, hay reportes de caída de más de 44 % de contenedores desde China hacia Estados Unidos. Las últimas flotas de barcos con mercaderías desde Asia a América, zarparon el 10 de abril. Algunos reportes indican que, a partir del 10 de mayo, se reduce drásticamente la llegada de productos manufacturados a los puertos de California, lo que podría afectar el empleo en los puertos y producir escasez en los mercados, tal como lo advirtieron los CEOs de las principales cadenas minoristas, al propio Trump la semana pasada. Tres semanas después, lo mismo pasará en los puertos de la costa este.

Venezuela podría estar aprovechando esa situación que plantea China, en vista de que Caracas canceló los envíos de petróleo a la petrolera Chevron por no hacer pagos en efectivo, debido al tema de las sanciones. El crudo que iba a Estados Unidos, ahora se está embarcando a China e India, con barcos que, al zarpar, apagan sus equipos de ubicación satelital y otros que hacen trasbordo de petróleo en alta mar. Pdvsa también anunció un nuevo tipo de crudo llamado Blend 22, para atender otros mercados distintos a Estados Unidos. Según un reporte de Reuters, ya se asignaron los primeros embarques, pero se desconocen los destinos. En vista de la tregua de aranceles, por parte de Trump, no hay certidumbre sobre los que se aplica a los países que compren petróleo a Caracas.

@alexvallenilla

Las opiniones expresadas en los artículos publicados en la sección OPINIÓN de finanzasdigital.com son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan ni reflejan necesariamente la postura de este medio, sus directivos, colaboradores o cualquier institución o entidad relacionada. El contenido publicado en esta sección es meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero, económico, legal, político ni de ningún otro tipo. finanzasdigital.com no se hace responsable por las interpretaciones, decisiones o acciones tomadas con base en la información contenida en estos artículos. Los autores son responsables de garantizar que sus publicaciones cumplen con las leyes y normativas aplicables.