¡Emergencia económica!… Medidas

Guillermo García N.- La eliminación de la Licencia a Chevron y las recientes medidas arancelarias impuestas por la administración Trump a la compra de petróleo venezolano a países y empresas extranjeras generan un impacto negativo sobre la industria petrolera nacional y generan incertidumbre sobre la capacidad de generar una oferta suficiente de dólares para satisfacer una demanda cada día más creciente en el mercado cambiario para que las empresas puedan realizar importaciones de materias primas y bienes, así como de cobertura y reserva de valor. Es por ello, que es imperativo que las empresas y la economía puedan generar sus propias divisas a través de estrategias y planificación para la diversificación y adecuación de las empresas y su economía al desarrollo de programas de exportaciones no tradicionales y del sector turismo gran generador de divisas.

Se requiere urgentemente un viraje de 180º que rompa con la complicada situación que sufre su economía, con grandes desequilibrios macroeconómicos (inflación galopante, depreciación del bolívar y cargas fiscales muy elevadas). En este sentido propongo algunas medidas económicas y financieras que deberían implementarse y que deriven y profundicen en un cambio radical del modelo económico actual dentro del marco del nuevo Decreto “Ley de Emergencia Económica”.

La coexistencia de divisas y el bolívar digital a nivel del sistema bancario puede permitir que el BCV reduzca la necesidad de emisión de bolívares digitales para el funcionamiento de la economía, ya que en la medida que las divisas (dólares principalmente) ya en circulación (estimaciones recientes cercana a US$ 5 mil millones) y en el sistema bancario en cuentas de custodia y Convenio 1 en moneda extranjera ($1.400 millones) y el establecimiento de la compensación en dólares y créditos en divisas, permitirá una mayor estabilidad del bolívar digital y una reducción de los niveles de inflación . Lo que redundará en beneficio del valor y poder de compra del bolívar digital y menores presiones sobre el tipo de cambio .

