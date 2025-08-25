Emprende Mas C.A. en el mercado de Valores

Guillermo García N.- La Superintendencia Nacional de Valores SUNAVAL, mediante Providencia N° 060 de fecha 20 de junio de 2024 autorizó la oferta Pública de acciones Clase A y Clase B de Emprende Mas, C.A. Ésta primera emisión fue totalmente colocada y notifico al ente rector la realización de la Asamblea constitutiva de la compañía y su registro mercantil en fecha 18 de julio de 2025. Una vez cumplidos todos los requisitos legales, se solicitó la inscripción definitiva de sus acciones en el Registro Nacional de Valores. En fecha 07 de agosto de 2025, el Superintendente Nacional de Valores ordeno su inscripción definitiva.

Emprende Mas, C.A, se convierte en la primera empresa en el país inscrita en Bolsa orientada en la inversión y financiamiento con apoyo integral (inversión, coaching y mentoria especializada) al emprendimiento, pymes con un buen modelo de negocios y franquicias, así como emprendimientos a ser escalable a nivel nacional e internacional.

Financiamiento de Proyectos Innovadores

Emprende Mas, C.A busca proporcionar capital a emprendedores y pymes en etapas críticas de su desarrollo, tales como el arranque, capital semilla y escalamiento, para que puedan llevar a cabo sus proyectos y alcanzar el éxito en sus respectivos mercados.

Generación de Valor para Inversionistas

Emprende Mas, C.A no solo se enfoca en el crecimiento de los emprendimientos y las pymes donde invierte o financia, sino también en la posibilidad de generar retornos atractivos para los inversionistas. Esto se logra mediante la diversificación del portafolio, seleccionando empresas con un alto potencial de rentabilidad y minimizando los riesgos a través de una gestión activa de apoyo, asesoría y mentoria muy rigurosa.

¿Cuál es el objeto social de Emprende Mas, CA?

El objeto de la compañía es la captación de recursos para su inversión en empresas de diferentes sectores económicos del país, lo cual incluye impulsar el crecimiento económico y la productividad de las empresas pequeñas, medianas, o en promoción, inversiones en proyectos, participación en sociedades mercantiles y/o civiles; dará preferencia a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que puedan alcanzar su inscripción en las distintas bolsas del país y democratizar su capital, así como emitir valores mediante oferta pública, bien sea deuda a corto, mediano, largo plazo o de capital, y/o tomando préstamos del sector financiero nacional o internacional.

La captación de financiamientos para el desarrollo de proyectos con base tecnológica e innovación en las fases iniciales del emprendimiento, con un potencial de crecimiento comercial de productos o servicios innovadores, que genere un impacto económico, social y ambiental. En el emprendimiento comercial, al seleccionar, asesorar y potenciar el ecosistema de emprendimiento para la creación y transformación de empresas de alto impacto, incorporando nuevas formas de financiamientos, que permitan el fomento de pequeñas y medianas industrias PYMES.

Igualmente se canalizarán recursos a la capitalización de empresas (PYMES), con viabilidad de exportar y lograr un perfil alternativo para inversionistas locales e internacionales, canalizando los recursos de capital captado a través del mercado de valores hacia las oportunidades de inversión presentadas por Emprende Mas o en su cartera de inversión.

En Emprende Mas, C.A. se promoverá el apoyo financiero a los emprendedores y desarrollar con más fuerza las relaciones con la banca nacional y de organismos multinacionales como la CAF, BID e IFC para que sirvan de soporte y fondeo de financiamiento a través de Emprende Mas C.A; así como a los inversionistas en general en Venezuela. Aquí debe haber un gran esfuerzo de coordinación entre los bancos nacionales, multilaterales, inversionistas institucionales, private equity, venture capital internacional y family office que puedan proveer recursos a través de fondos de inversión especializados en emprendimiento como Emprende Mas, C.A. para que estos mecanismos de auxilio y soporte potencien de forma exponencial el crecimiento de emprendimientos y su consolidación de Pymes en Venezuela.

Generación de oportunidades y proceso de selección

Se plantea el llamado a convocatorias a emprendedores y pymes los cuales podrán postular sus proyectos a través de la plataforma de «Emprende Mas,C.A» a ser desarrollada. Estas convocatorias serán ampliamente difundidas en redes sociales, eventos, y a través de alianzas con incubadoras, aceleradoras de negocios e instituciones educativas con las cuales estaremos acordando alianzas.

Evaluación y Selección

Los proyectos presentados serán evaluados por un comité especializado en inversión y desarrollo empresarial. Este comité analizará criterios clave como: la innovación, la viabilidad técnica y financiera, el impacto social, y el potencial de escalabilidad. Solo los proyectos que cumplan con estos estándares serán seleccionados para recibir inversión o financiamiento.

Acompañamiento y Seguimiento

Los proyectos seleccionados no solo recibirán inversión, sino también apoyo estratégico y operativo. «Emprende Mas,C.A» proporciona acceso a mentorías, asesorías en gestión, y una red de contactos que facilita el crecimiento sostenible de las empresas financiadas.

Alianzas estratégicas

Emprende Mas, C.A tiene contemplado establecer alianzas con importantes centros educativos de primer orden con especialización en el área de emprendimientos como: el IESA, la UCAB, la USB, Tecnología Financiera e Impact Hub Caracas, para ofrecer a todos los emprendedores, empresa pymes y franquicias donde Emprende Mas invierte o financia, la correspondiente mentoria y coaching requerido para apoyar y potenciar a las empresas donde invierte recursos, y así reducir el nivel de riesgo de fracaso. Asistencia y apoyo integral (recursos financieros y coaching) lo que lo hace una compañía especial y única en el mercado de valores nacional.

Dentro de la estrategia de alianzas de Emprende Mas, C.A está previsto la búsqueda de alianzas con Cámaras, asociaciones y organizaciones. Por ejemplo, con la Cámara de Comercio Electrónico, Profranquicias, Cámara de Comercio de Valencia, Club Emprendedores Fibex, Asociación de Jóvenes Emprendedores AJE, Wave entre otras.

¿Por qué Emprende Mas? Beneficios para los inversores y apoyo para los emprendedores

Emprende Mas, C.A permite a los inversionistas en general, especialmente pequeños y medianos inversionistas poder participar en una empresa que invierte en iniciativas empresariales, pymes y franquicias con potencial de crecimiento y desarrollo, con montos de inversión módicos. Dentro del universo de potenciales inversionistas están los propios emprendedores, los cuales pueden invertir pequeños montos que no solo le dan acceso a las inversiones en empresas que conforman la cartera de inversión de Emprende Mas, C.A., sino la posibilidad que sus emprendimientos pudiesen – de calificar, recibir y tener acceso a inversión futura.

Posibles sectores de inversión

Dentro de los sectores que Emprende Mas, C.A. podría estar evaluando para canalizar recursos y esfuerzos estarán: desarrollo de software y apps, gamming, fintech, de pasarelas de pago y esquemas de BNPL, transporte y movilidad, espacios de coworking, diseño de mobiliario e iluminación, diseño y confección de nuevas marcas de ropa, E- Commerce, turismo en sus diferentes áreas, gastronomía, bebidas, franquicias de café y elaboración de chocolates y bombonería, confitería y galletería, biotecnología, salud, centros odontológicos y educativos, energías alternativas, como también empresas de fibra óptica e internet.

Otros de los objetivos de Emprende Mas, C.A serán la formación educativa y profesional. La captación de financiamientos para el desarrollo de proyectos con base tecnológica e innovación en las fases iniciales del emprendimiento, con un potencial de crecimiento comercial de productos o servicios innovadores, que genere un impacto económico, social y ambiental.

Nuevas emisiones en el mercado

Se planea en el corto plazo estar solicitando a la Sunaval autorizaciones de nuevas emisiones de acciones y de obligaciones para poder invertir en los emprendimientos y pymes que ya se están evaluando para inversión y acompañamiento integral. Emprendimientos y empresas con gran potencial de crecimiento y rentabilidad para los inversionistas que participen como accionistas o tenedores de títulos emitidos por Emprende Mas, C.A.. El objetivo es que cualquier venezolano, independientemente de su posibilidad de inversión, pueda participar de posibles buenos rendimientos y de acceder a inversiones en empresas que de otra forma no les sería posible participar. Emprende Mas, C.A sin duda democratizara la inversión en un área fundamental para el desarrollo económico de cualquier país como es el de emprendimiento empresarial. Invito a los inversionistas y ahorristas a estar atentos a las próximas emisiones.

@asesorfinaciero

