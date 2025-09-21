Empresas en Latinoamérica usan IA para optimizar reclutamiento de personal

Empresas en Latinoamérica están incorporando la inteligencia artificial (IA) en sus procesos de reclutamiento y gestión de talento para automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo de los equipos de recursos humanos, según especialistas del sector.

Actualmente, la IA se utiliza para analizar y filtrar hojas de vida, realizar entrevistas iniciales de preselección y gestionar procesos administrativos como recolección de documentos y programación de etapas posteriores. Estas soluciones permiten a los reclutadores concentrarse en análisis más profundos y decisiones estratégicas.

Según Andrés Alvarado, director ejecutivo de la firma de soluciones de talento LHH Colombia, la IA se aplica también en el desarrollo de empleados, ofreciendo experiencias de aprendizaje personalizadas mediante microentrenamientos adaptados a cada perfil.

«La adopción de IA no busca reemplazar al reclutador, sino potenciarlo», afirmó Julián Melo, CEO de la plataforma Ubits. «Al liberar a los equipos de tareas operativas, pueden enfocarse en lo verdaderamente estratégico: el análisis de finalistas y la toma de decisiones más humanas e informadas».

El impacto de estas tecnologías también se refleja en la retención de talento, al mejorar la compatibilidad entre candidatos y empresas desde las primeras etapas del proceso de selección. Además, automatiza tareas administrativas como gestión de solicitudes de vacaciones, generación de contratos, seguimiento de documentos de compliance y detección de errores en nómina.

Para Alan Price, director global de adquisición de talento en Deel, el reclutamiento es el área con mayor adopción de IA, ya que permite que los equipos de talento humano se concentren en la experiencia del candidato y el contacto humano, mientras la tecnología se encarga de procesos operativos.

Sin embargo, la implementación de IA también trae desafíos. Alvarado advierte sobre riesgos en el manejo de información confidencial y la posible pérdida de personalización, ya que la tecnología no reemplaza el contacto humano necesario para evaluar habilidades blandas y afinidad cultural de los candidatos.

En general, los expertos coinciden en que el reto principal ya no es tecnológico, sino organizacional, y que la IA impulsa a los reclutadores a evolucionar hacia roles más estratégicos y analíticos, redefiniendo la gestión de talento en la región.

