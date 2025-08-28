España alcanza por primera vez el 2% del PIB en gasto en defensa

España destina en 2025 el equivalente al 2% de su producto interior bruto (PIB) a gasto militar, de acuerdo con las últimas estimaciones de la OTAN. Se trata de la primera vez que el país cumple con el compromiso adquirido en 2014 por los aliados de la Alianza Atlántica, que fijaba ese nivel de inversión en defensa en un plazo de diez años.

El pasado año solo 19 de los 31 países miembros habían llegado al umbral del 2%. Ahora, junto a España, también cumplen Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal, mientras que una decena de naciones se sitúan ligeramente por encima, entre el 2% y el 2,1%.

El gasto español en defensa experimentó un fuerte repunte interanual del 43,1%, pasando de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en 2025.

Nueva meta: el 5% en 2035

La Alianza, presionada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por el esfuerzo bélico ruso en Ucrania, acordó en junio elevar de forma significativa el compromiso de gasto: hasta el 5% del PIB en 2035. De ese porcentaje, el 3,5% corresponderá a gasto militar estricto —armamento, salarios, pensiones, misiones e investigación— y el 1,5% adicional a seguridad en un sentido amplio.

En este marco, España sostiene que cumplirá con las capacidades que le exige la OTAN alcanzando un 2,1% de gasto.

Según los cálculos de la organización, realizados con datos recopilados hasta el 3 de junio, los 31 Estados miembros ya han alcanzado el 2% del PIB en defensa, el objetivo fijado en la cumbre de Gales de 2014 con horizonte de cumplimiento en 2024.

Con información de EFE