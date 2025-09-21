España con «grandes expectativas» para atraer turismo con la NFL

España tiene “grandes expectativas” para atraer turismo estadounidense con motivo del partido de la NFL que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 16 de noviembre entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, afirmó la concejala de Turismo del ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo.

Durante su participación en el congreso deportivo Sports Summit Madrid, Maíllo destacó que la capital española está “viviendo un momento único” en materia de turismo. Recordó que la capital española pasó en pocos años de ocupar la posición 47 como destino urbano a situarse en el número dos, solo por detrás de París.

“Cuando se realizó en Londres, 20.000 personas viajaron desde Estados Unidos para ver la NFL. Por eso hay grandes expectativas de turismo americano. Los eventos deportivos, además de contribuir al turismo y al deporte, ayudan a desestacionalizar y descentralizar. El Mutua de tenis, en Usera, hace que la economía local crezca un 30%”, señaló la funcionaria.

La concejala también subrayó el impacto que tendrá el regreso de la Fórmula 1 a Madrid después de más de 40 años. “Va a permitir a mucha gente venir a la ciudad. Es un público que nos interesa, con retorno económico y una gran noticia para Madrid”, afirmó.

Según datos del ayuntamiento, cinco eventos deportivos celebrados en 2023 —entre ellos el Mutua de tenis, el Open de golf y el maratón de atletismo— generaron cerca de 500 millones de euros de impacto en la restauración, además de beneficios para el comercio y los transportes.

“El turismo va a crecer a un ritmo del 30% y tenemos que ser capaces de atraerlo a ese ritmo. El que viene a vivir una experiencia deportiva se convierte en el mejor embajador de la ciudad”, concluyó Maíllo.

Con información de la Agencia EFE.