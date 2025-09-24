Líderes económicos destacan oportunidades comerciales entre España, EEUU y Latinoamérica

El presidente del Gobierno español en el Palacio de La Moncloa durante el anuncio de su nuevo gabinete. Foto: EFE

Ejecutivos de multinacionales, economistas y autoridades españolas se dieron cita este miércoles en Nueva York para discutir las perspectivas de negocio entre España, Estados Unidos y Latinoamérica. El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio España-EE.UU. en la sede del Instituto Cervantes, estuvo marcado por un mensaje claro: apostar por el multilateralismo y prepararse para el impacto de la Inteligencia Artificial (IA).

El Nobel de Economía Joseph Stiglitz advirtió del riesgo de que avance una “cooperación multilateral sin Estados Unidos”. Aunque reconoció que el aislacionismo de Washington no ha contagiado a otros países, insistió en que las empresas deben diversificar y reforzar sus cadenas de suministro. También criticó los aranceles impulsados por Donald Trump y reprochó a la Unión Europea no haber reaccionado con más firmeza.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, coincidió en que las tensiones comerciales siguen siendo motivo de preocupación para las empresas. Aun así, confió en que el acuerdo entre la UE y EE.UU., aunque mejorable, pueda convertirse en “el preludio de un buen entendimiento”.

Sánchez pidió a Bruselas diversificar relaciones comerciales, con especial atención a Latinoamérica y el Caribe, y consideró “decisivo” para España el esperado tratado con Mercosur.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, respaldó el mensaje de Sánchez. Recordó que Europa es el principal inversor en Latinoamérica, calificó a la región como un socio “confiable” y señaló que el nuevo escenario geopolítico es una oportunidad para reforzar la relación.

Empresas miran a la IA, la energía y la sostenibilidad

El consejero delegado de Power Electronics, David Salvo, subrayó que el 60 % del negocio de la compañía ya está en Estados Unidos. Explicó que la red eléctrica del país no está preparada para las nuevas exigencias de la IA y que, además de la energía nuclear, será imprescindible desarrollar sistemas de almacenamiento que aporten estabilidad.

Desde el sector de infraestructuras, Nicolás Rubio, responsable de Meridiam en Norteamérica, defendió la sostenibilidad climática como una pieza clave para generar valor. Apostó por mayor colaboración público-privada y apuntó a África como un mercado con gran proyección.

Con información de EFE