Líderes económicos destacan oportunidades comerciales entre España, EEUU y Latinoamérica

septiembre 24, 2025 6:02 PM
Pédro Sánchez ministros
El presidente del Gobierno español en el Palacio de La Moncloa durante el anuncio de su nuevo gabinete. Foto: EFE

Ejecutivos de multinacionales, economistas y autoridades españolas se dieron cita este miércoles en Nueva York para discutir las perspectivas de negocio entre España, Estados Unidos y Latinoamérica. El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio España-EE.UU. en la sede del Instituto Cervantes, estuvo marcado por un mensaje claro: apostar por el multilateralismo y prepararse para el impacto de la Inteligencia Artificial (IA).

El Nobel de Economía Joseph Stiglitz advirtió del riesgo de que avance una “cooperación multilateral sin Estados Unidos”. Aunque reconoció que el aislacionismo de Washington no ha contagiado a otros países, insistió en que las empresas deben diversificar y reforzar sus cadenas de suministro. También criticó los aranceles impulsados por Donald Trump y reprochó a la Unión Europea no haber reaccionado con más firmeza.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, coincidió en que las tensiones comerciales siguen siendo motivo de preocupación para las empresas. Aun así, confió en que el acuerdo entre la UE y EE.UU., aunque mejorable, pueda convertirse en “el preludio de un buen entendimiento”.

Sánchez pidió a Bruselas diversificar relaciones comerciales, con especial atención a Latinoamérica y el Caribe, y consideró “decisivo” para España el esperado tratado con Mercosur.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, respaldó el mensaje de Sánchez. Recordó que Europa es el principal inversor en Latinoamérica, calificó a la región como un socio “confiable” y señaló que el nuevo escenario geopolítico es una oportunidad para reforzar la relación.

También puede leer: China renuncia a su condición de país en desarrollo en la OMC

Empresas miran a la IA, la energía y la sostenibilidad

El consejero delegado de Power Electronics, David Salvo, subrayó que el 60 % del negocio de la compañía ya está en Estados Unidos. Explicó que la red eléctrica del país no está preparada para las nuevas exigencias de la IA y que, además de la energía nuclear, será imprescindible desarrollar sistemas de almacenamiento que aporten estabilidad.

Desde el sector de infraestructuras, Nicolás Rubio, responsable de Meridiam en Norteamérica, defendió la sostenibilidad climática como una pieza clave para generar valor. Apostó por mayor colaboración público-privada y apuntó a África como un mercado con gran proyección.

Con información de EFE

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.