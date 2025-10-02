España registra un gasto récord de turistas internacionales en agosto

España volvió a consolidarse como uno de los destinos turísticos más dinámicos del mundo durante el verano. De acuerdo con la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los visitantes internacionales desembolsaron en agosto 16.390 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,7% en comparación con el mismo mes de 2024.

El gasto medio por visitante alcanzó los 1.457 euros, un 3,6% más en términos interanuales, mientras que el gasto diario se situó en 198 euros, con un incremento del 4,9%. La estancia promedio fue de 7,4 días, una ligera reducción respecto al año pasado.

Entre enero y agosto, el gasto acumulado de los turistas internacionales sumó 92.463 millones de euros, un 7,1% superior al registrado en el mismo periodo de 2024.

Reino Unido, Francia y Alemania, principales mercados emisores

El Reino Unido se mantuvo como el primer mercado emisor en agosto, con el 19,2% del gasto total, seguido por Francia (13,4%) y Alemania (11,1%). Los viajeros alemanes destacaron por el mayor crecimiento en su gasto, con un 10% másque en 2024, frente al 3,8% de los británicos y el 1,4% de los franceses.

Alojamiento y actividades concentran el gasto

El alojamiento representó el 20,6% del gasto total, con 3.382 millones de euros, un 6,1% más interanual. Las actividades y los paquetes turísticos aportaron el 18,7% y el 18,2% del gasto, respectivamente. El transporte internacional mostró la mayor subida, con un alza del 11,8%.

Islas Baleares y Canarias, entre los destinos más beneficiados

Las Islas Baleares encabezaron el gasto turístico en agosto, con el 23,9% del total y un crecimiento del 9,8%. Cataluña (19,0%) avanzó un 1,8%, mientras que Andalucía (14,5%) subió un 4,1%. Canarias se distinguió con un fuerte repunte del 14,1%, y la Comunidad de Madrid con un 5%.

En los primeros ocho meses del año, Cataluña (18,3%), Canarias (17,6%) y Baleares (16,8%) concentraron el mayor volumen de gasto internacional.

Los viajes de ocio representaron el 92% del gasto en agosto, con un incremento del 4,8% interanual. Aunque con menor peso, el turismo de negocios registró el mayor crecimiento relativo, con un 46,1%.

Las cifras son aún provisionales y serán revisadas en marzo de 2026.