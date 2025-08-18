El peso chileno toma aire: el Banco Central proyecta dólar a la baja y tasas estables

agosto 18, 2025 10:19 AM
Banco Central de Chile
Foto: La Tercera

El más reciente sondeo de expectativas económicas del Banco Central de Chile, correspondiente a agosto, refleja un consenso claro entre académicos y consultores: la economía chilena entra en un terreno de mayor estabilidad, aunque con un crecimiento aún moderado.

La inflación de julio habría cerrado en apenas 0,2%, y los expertos esperan que agosto muestre un leve repunte de 0,4%. A diciembre, la proyección se mantiene en 4% anual, con la mirada puesta en que el 2026 se alinee con la meta del 3%. La inflación subyacente, sin los precios más volátiles, sigue la misma ruta.

En paralelo, el mercado estima que la Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantendrá estable en 4,75% en la próxima reunión y bajaría gradualmente a 4,5% a fin de año. La proyección de largo plazo fija el nivel estructural en 4%, confirmando que el ciclo de recortes agresivos quedó atrás.

El tipo de cambio también juega a favor de la calma: el dólar se proyecta en torno a $960 en dos meses y descendería a $940 en un año, mostrando confianza en una apreciación del peso frente a un contexto global menos volátil.

También puede leer: La inflación en Chile se acelera en julio y la electricidad pega el gran salto

Crecimiento moderado, sin “booms” a la vista

En cuanto a la actividad, el PIB crecería 2,3% en 2025, con un desempeño algo más robusto del sector no minero, y convergería al 2,1% en 2026 y 2027, lo que confirma un cuadro de crecimiento moderado, lejos de los “booms” del pasado. El consumo de los hogares subiría apenas 2,2% este año, mientras la inversión en capital fijo aportaría un 3%.

En resumen: inflación bajo control, tasas que ya no caen con la misma fuerza y un dólar que se encamina hacia la baja. Una fotografía que, sin ser deslumbrante, al menos devuelve algo de previsibilidad al tablero económico chileno.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.