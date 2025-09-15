¿Quién fija el precio del estacionamiento en los centros comerciales?

El costo de estacionar en un centro comercial en Venezuela, que actualmente ronda los 2 dólares por ticket en promedio nacional, no lo fija directamente la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) ni los propios centros comerciales, sino los concesionarios privados agrupados en la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garaje y Estacionamientos (Anpaje).

Así lo explicó Claudia Itriago, directora ejecutiva de Cavececo, quien subrayó que la gestión de estacionamientos suele delegarse a operadores externos con contratos de largo plazo.

«Generalmente el estacionamiento se alquila como un local más o se da en concesión. En la mayoría de los casos, entre 60% y 70%, lo maneja un concesionario externo», señaló en entrevista con Unión Radio.

Más allá del «puesto de carro»

Itriago defendió las tarifas actuales asegurando que mantener operativo un estacionamiento implica costos considerables: asfaltado, pintura, iluminación, ventilación en estructuras techadas, seguridad, limpieza, seguros y personal.

«Muchas veces la gente lo ve solo como un puesto, pero detrás de ese puesto hay una infraestructura que mantener», afirmó.

El estacionamiento es considerado por los centros comerciales como la «primera cara» que recibe a los visitantes y, al mismo tiempo, uno de los temas más sensibles para el consumidor. Si bien el sector reporta señales de recuperación en 2025, con más visitantes y menos locales desocupados, los costos de servicios como el estacionamiento siguen marcando la experiencia de compra de millones de venezolanos.