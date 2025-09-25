Estos son los nuevos precios del pasaje del transporte urbano y suburbano

En la Gaceta Oficial Número 43.218 de fecha 22 de septiembre de 2025, se establecen los nuevos precios para el pasaje del transporte terrestre superficial y subterráneo. En este sentido, la tarifa para el transporte urbano se fijó en 40 bolívares, es decir, 0,23 centavos de dólar a la tasa de cambio oficial de 171,84 Bs/$.

Este incremento se encuentra muy lejos de lo solicitado por representantes del sector del transporte urbano de fijar el pasaje a 0,50 centavos de dólar, equivalente Bs 85 según la tasa de cambio.

«Debería haber un equilibrio. Hemos hecho dos propuestas bien claras: un bono de transporte entre 25 y 30 dólares, y un anclaje de la tarifa del transporte mínimo urbano a 0,50 centavos de dólar. Estas dos decisiones, evidentemente, van a crear una estabilidad», afirmó recientemente el secretario general del Comando Intergremial del Transporte, José Luis Trocel, entrevista a Unión Radio.

Igualmente, la resolución del Ministerio del Transporte señala que el precio del pasaje en el sistema de transporte subterráneo (Metro), ferrocarril y otras operadoras de transporte público del Estado venezolano es de 30 bolívares.

La normativa también establece el aumento en la tarifa máxima oficial para las rutas suburbanas en todo el territorio nacional, cobradas por los prestadores del servicio público de transporte terrestre de pasajeros, respectivamente.

Señala la gaceta que la medida tiene como «finalidad de concretar y equilibrar tanto a los transportistas como a los usuarios del servicio».

Estas tarifas van desde los 40 hasta los 85 bolívares, de acuerdo a los kilómetros recorridos, que incluyen el 20% de la condición de la flota y Seguro de Responsabilidad Civil y de Ocupantes.

Pasaje gratuito para personas con discapacidad

Asimismo, las tarifas establecidas en la resolución, tendrán un recargo del 20% en los días feriados nacionales y domingos como tradicionalmente se ha estipulado en el país. Esos días son: Lunes y martes de Carnaval, Jueves y Viernes Santo, 19 de abril, 1º de mayo, 24 de junio, 5 y 24 de julio, 12 de octubre, 24, 25, 31 de diciembre y 1° de enero.

Este recargo se aplicará también los días decretados como festivos o no laborables por el Ejecutivo nacional, y las autoridades regionales y municipales. Los días sábados no son definidos como días feriados.

La gaceta recuerda que las mujeres mayores de 55 y los hombres mayores de 60 años, tendrán un pasaje gratuito de transporte urbano, mientras que los estudiantes uniformados o presentando su carnet, tendrán un descuento del 50%.

El Ministerio de Transporte en coordinación con los estados y municipios establecerá el pasaje gratuito de transporte urbano a las personas con discapacidad, según se indicó en la resolución.

Las nuevas tarifas se comenzarán a cobrar luego de su publicación en el documento oficial.

