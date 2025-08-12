Ethereum acorta distancia con Bitcoin

La criptomoneda Ethereum, que impulsa su propia red blockchain, volvió a superar la barrera de los 4.400 dólares, un nivel no alcanzado desde 2021.

Este avance está impulsado por fuertes compras de empresas con tesorerías digitales y el optimismo en torno a la posible aprobación de futuros ETFs relacionados con Ethereum, que podrían ofrecer nuevas oportunidades de rendimiento para los inversores.

Actualmente, Ethereum mantiene cotizaciones por encima de ese umbral, consolidando un repunte sostenido.

Buen ánimo regulatorio

Empresas como Bitmine Immersion Technologies y Sharplink Gaming han acumulado más de 2 millones de ethers desde junio, incrementando significativamente la demanda y presionando al alza el precio de la criptomoneda.

Además, la perspectiva de un entorno regulatorio favorable, con señales de que los ETFs basados en Ethereum podrían recibir aprobación, ha reforzado la confianza del mercado.

Bitcoin cerca de su máximo histórico

De forma paralela, Bitcoin (BTC) también experimenta un fuerte repunte, superando los 119.000 dólares. Este crecimiento se debe en gran parte al interés de inversores institucionales y a un nuevo marco regulatorio en Estados Unidos que permitiría incluir criptomonedas en planes de jubilación 401(k). Solo esta semana, se registraron más de 572 millones de dólares en flujos hacia fondos vinculados a Bitcoin y Ethereum.

Analistas del sector sugieren que Bitcoin podría llegar a los 150.000 dólares en el corto plazo, impulsado por estos flujos de inversión y una política monetaria más flexible que genera un entorno propicio para activos de riesgo.