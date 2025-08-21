Bitcoin y Ethereum rebotan pese a señales de la Fed sobre tasas de interés

Las principales criptomonedas cerraron el miércoles con avances, desmarcándose de la cautela que dominó a Wall Street tras conocerse las minutas más recientes de la Reserva Federal (Fed), que moderaron las expectativas de recortes de tasas de interés.

Bitcoin (BTC) volvió a situarse en torno a los 114.000 dólares, tras haber perforado los 113.000 en la sesión anterior. Ethereum (ETH) lideró las ganancias, con un repunte intradía hasta los 4.376,79 dólares, luego de haber descendido a 4.070,54. Su cuota de mercado subió al 13,4%, la más alta desde noviembre de 2024, mientras que la de Bitcoin retrocedió al 58,6%.

El índice Crypto Fear & Greed reflejó el giro en el ánimo de los inversores, pasando de “miedo” a “neutral”, en línea con la mejora de precios. La capitalización total del mercado digital trepó un 2,05% en la jornada, hasta 3,88 billones de dólares.

Fed enfría las apuestas de recorte

En contraste, la renta variable estadounidense se tiñó de rojo. El S&P 500 cedió un 0,24% hasta los 6.395,78 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,67%. El Dow Jones fue la excepción, con un avance marginal de 0,04%.

Las actas de la reunión de julio de la Fed señalaron que los riesgos inflacionarios siguen siendo “considerables”, en parte por la incertidumbre en torno a los aranceles comerciales. La probabilidad de un recorte de tipos en septiembre cayó del 86,6% al 81%, según el CME FedWatch Tool.

El mercado ahora centra la atención en el discurso que pronunciará el presidente de la Fed, Jerome Powell, este viernes en el Simposio de Jackson Hole, en busca de nuevas pistas sobre el rumbo de la política monetaria.

Claves técnicas del mercado cripto

De acuerdo con la firma de análisis CryptoQuant, el mercado de Bitcoin entró en una fase de “enfriamiento alcista”, tras semanas de fuerte impulso. Aun así, la compañía considera que el riesgo bajista es limitado, con un nivel de soporte relevante en torno a los 110.000 dólares.

En las últimas 24 horas se liquidaron más de 340 millones de dólares en posiciones de derivados sobre criptomonedas, con pérdidas netas de 217 millones para quienes apostaban a la baja. Unos 530 millones adicionales en cortos sobre BTC quedarían en riesgo si el precio escala hasta los 117.000 dólares.

El interés abierto en Bitcoin aumentó un 0,53% hasta los 80.760 millones de dólares. En Binance, más del 60% de los traders mantenían posiciones largas al cierre de la jornada.

Con información de Benzinga