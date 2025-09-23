El BCE ve factible lanzar el euro digital en 2029

El Banco Central Europeo (BCE) considera que 2029 es un horizonte realista para la puesta en marcha del euro digital, una versión electrónica de la moneda común que funcionaría como un monedero de pagos en línea respaldado por el propio banco central.

Piero Cipollone, miembro del consejo de gobierno del BCE, explicó este martes que el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea podrían definir sus respectivas posiciones sobre el proyecto en mayo. A partir de ahí, las instituciones trabajarán de forma conjunta en el diseño de la legislación.

Una vez aprobada la normativa, el BCE estima que necesitará entre dos años y medio y tres años para implementar la moneda digital y ponerla en circulación.

También puede leer: Oro y Bitcoin, dos refugios que se disputan un lugar en las reservas

¿Qué es el euro digital?

Según el Banco Central Europeo, el euro digital será una versión electrónica del dinero en efectivo, emitida y garantizada por el Banco Central Europeo (BCE). A diferencia de los depósitos tradicionales en bancos comerciales o de los pagos realizados a través de plataformas privadas como tarjetas de crédito, billeteras virtuales o criptomonedas, el euro digital estará directamente respaldado por el banco central, lo que le otorga la misma seguridad y aceptación que el efectivo físico.

Este sistema permitirá a los ciudadanos y empresas realizar operaciones cotidianas de forma rápida y segura, incluyendo transferencias, compras en línea, pagos presenciales mediante aplicaciones móviles, códigos QR o dispositivos electrónicos vinculados a la cuenta digital. Además, se espera que facilite la inclusión financiera al ofrecer a personas sin acceso a cuentas bancarias tradicionales la posibilidad de disponer de dinero electrónico de forma segura.

El euro digital también podría convertirse en una herramienta clave para el BCE y los gobiernos europeos, ya que permitirá mejorar la trazabilidad de los pagos, reducir costos de transacción y aumentar la eficiencia del sistema de pagos en la zona euro, al tiempo que complementa al efectivo sin reemplazarlo. La moneda digital estará diseñada para garantizar privacidad, seguridad y facilidad de uso, evitando riesgos de fraude y abuso, y asegurando que siga siendo un medio de pago confiable para todos los usuarios.

Con información de Reuters