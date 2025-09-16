El euro se acerca a máximos de cuatro años

El euro avanzó el martes hasta 1,1791 dólares, su nivel más alto desde el 3 de julio, impulsado por las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) esta semana. La moneda común acumula una ganancia cercana al 14% en lo que va de 2025, situándose a punto de registrar uno de sus mejores desempeños históricos en nueve meses.

Si supera el máximo de julio en 1,1829 dólares, el euro alcanzaría su nivel más fuerte desde septiembre de 2021. Es decir, se situaría en un máximo de casi cuatro años, ya que la divisa no ha cotizado en esa zona desde entonces.

Divergencia monetaria

El movimiento del euro se apoya en la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga sin cambios sus tipos de interés, mientras que la Fed estaría a punto de iniciar un ciclo de relajación. El mercado descuenta tres recortes de 25 puntos básicos antes de fin de año en Estados Unidos, lo que refuerza el atractivo de la divisa europea.

Los risk reversals a una semana muestran un aumento sostenido en la demanda de opciones de compra del euro desde que el BCE señaló el fin de la fase de recortes. Datos de la Depository Trust & Clearing Corporation confirman que más de dos tercios de las opciones negociadas el lunes fueron apuestas alcistas, muchas con precios de ejercicio por encima de 1,20 dólares.

Operadores indican que los fondos de cobertura han simplificado sus apuestas y ahora optan por posiciones directas sobre ganancias, lo que refleja una mayor convicción en el repunte del euro. Desde Morgan Stanley, los estrategas destacan que el posicionamiento táctico del dólar es neutral antes de la decisión de la Fed, lo que deja espacio para que el euro prolongue su rally si se confirman los recortes.

Con información de Bloomberg en Línea