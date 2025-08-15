Europa pierde fuelle: el crecimiento se frena y resurgen las dudas sobre la recuperación

El impulso económico de Europa prácticamente se detuvo en el segundo trimestre, lo que alimenta las dudas sobre la capacidad de la región para sostener la recuperación. Según Eurostat, el PIB de la zona euro apenas creció un 0,1% entre abril y junio, en línea con la lectura preliminar, mientras que la Unión Europea en su conjunto avanzó un 0,2%.

El frenazo contrasta con el sólido arranque de año, cuando la eurozona creció un 0,6% gracias al tirón de las exportaciones. En el mismo periodo, la economía estadounidense aceleró un 0,7%, dejando atrás la leve contracción del primer trimestre. En términos anuales, el bloque europeo avanza un 1,4%, frente al 2,0% de EE.UU.

Desempeño dispar

Bajo la superficie, las divergencias nacionales son marcadas. España lideró el crecimiento con un 0,7%, seguida de Portugal (0,6%) y Francia (0,3%). En cambio, Alemania e Italia, primera y tercera economía de la eurozona, retrocedieron un 0,1% cada una, lastradas por la debilidad de la inversión, el consumo y la industria. Irlanda sufrió la mayor contracción (-1%), mientras que Europa del Este mostró mayor dinamismo: Rumanía creció un 1,2% y Polonia un 0,8%, impulsadas por la demanda interna y fondos europeos.

La producción industrial de la eurozona cayó un 1,3% en junio, muy por encima de lo previsto, revirtiendo el alza del 1,1% en mayo. La caída fue generalizada: bienes de equipo (-2,2%) y bienes de consumo no duraderos (-4,7%) encabezaron el descenso. Irlanda lideró las pérdidas (-11,3%), mientras que Bélgica, Francia y Suecia registraron subidas.

EE.UU. aventaja, pero el sentimiento cambia

Aunque EE.UU. mantiene ventaja en crecimiento y productividad, Goldman Sachs apunta a un cambio de ánimo hacia Europa. Sus economistas Giovanni Pierdomenico y Sven Jari Stehn destacan que el giro fiscal en Alemania y la mayor incertidumbre macro en EE.UU. han reactivado los flujos de capital hacia el continente.

La firma ha elevado su previsión de crecimiento para la eurozona en 2027 en 1,2 puntos porcentuales desde inicios de año y recortado la de EE.UU. en 1,7. El euro también se ha fortalecido frente al dólar.

Retos y oportunidades

Europa sigue lidiando con elevados costes energéticos, baja inversión en sectores de alto crecimiento, fragmentación regulatoria y competencia creciente de China. Sin embargo, el programa NGEU, el plan de infraestructuras alemán de 500.000 millones de euros y el liderazgo en farmacéutica y tecnologías verdes ofrecen margen de mejora.

La Comisión Europea apuesta por profundizar el mercado único, apoyándose en las propuestas de los informes Draghi y Letta. “Los responsables políticos tienen la oportunidad de aprovechar el mejor panorama macro con reformas que impulsen de forma duradera la economía”, subraya Pierdomenico.

Goldman Sachs mantiene una visión constructiva para 2025-2028, con un crecimiento superior al consenso. El reto será transformar este respiro en una recuperación sostenida.

Con información de Euronews