En EEUU las expectativas de inflación suben, pero mejora el ánimo del consumidor

Los hogares estadounidenses esperan una inflación ligeramente mayor, pero al mismo tiempo muestran señales de mayor optimismo respecto a su situación financiera, el mercado laboral y los impuestos. Así lo revela la Encuesta de Expectativas del Consumidor (SCE) de julio de 2025, publicada este jueves por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El informe muestra que las expectativas de inflación a corto y largo plazo subieron, mientras que las de mediano plazo se mantuvieron estables. Al mismo tiempo, las perspectivas sobre ingresos, empleo y carga tributaria reflejan un giro más positivo.

Inflación: pequeños ajustes al alza

Los consumidores esperan que la inflación a un año suba de 3% a 3,1%, y la de cinco años pase de 2,6% a 2,9%. En cambio, la expectativa a tres años se mantuvo en 3%.

La incertidumbre sobre la inflación bajó en los plazos de uno y tres años, mientras que la percepción de desacuerdo entre encuestados se amplió a largo plazo.

En cuanto a precios específicos, se espera que el aumento en el costo de vida desacelere en varios rubros: gas (-0.3 pp), atención médica (-0.1), educación universitaria (-0.4) y renta (-2.1). El único rubro que se mantuvo estable fue alimentos, con una expectativa de aumento del 5,5%.

Empleo: señales mixtas, pero menos miedo al desempleo

La visión sobre el mercado laboral fue ambigua. Por un lado, los consumidores estiman un aumento en sus ingresos (de 2,5% a 2,6%) y creen que será más fácil encontrar empleo si lo pierden (50,7%, +1,1 pp). Por otro lado, también sube la percepción de perder el trabajo (14,4%, +0.4 pp).

Aun así, la expectativa de que el desempleo aumente a nivel nacional bajó a 37,4%, su punto más bajo desde enero de este año.

Finanzas personales: menos temor a impuestos y deudas

Uno de los cambios más relevantes fue en las expectativas fiscales. Los consumidores anticipan un menor aumento de sus impuestos: 2,9% (el nivel más bajo desde 2020). Al mismo tiempo, prevén un aumento del 9,1% en la deuda pública, el más alto desde agosto de 2024.

Pese a un leve aumento en el temor a incumplir pagos mínimos (12,3%), este valor se mantiene por debajo del promedio de los últimos 12 meses.

La percepción sobre la situación financiera del hogar mejoró, tanto en el presente como hacia el futuro. Cada vez menos personas dicen estar peor que hace un año o creen que lo estarán el próximo.

Consumo, ahorro y expectativas de mercado

Gasto del hogar : los hogares prevén gastar 4,9% más, sin cambios frente al promedio anual.

: los hogares prevén gastar 4,9% más, sin cambios frente al promedio anual. Ingreso familiar : permanece estable en 2,9%.

: permanece estable en 2,9%. Acceso al crédito : los consumidores ven el acceso actual como más difícil que hace un año, pero esperan que mejore en el futuro.

: los consumidores ven el acceso actual como más difícil que hace un año, pero esperan que mejore en el futuro. Ahorro : cae ligeramente la expectativa de obtener mejores tasas de interés en cuentas de ahorro (23,6%), su mínimo histórico.

: cae ligeramente la expectativa de obtener mejores tasas de interés en cuentas de ahorro (23,6%), su mínimo histórico. Bolsa de valores: sube la proporción de personas que creen que las acciones estarán más altas dentro de un año (38,3%).

La SCE es una encuesta representativa a nivel nacional, realizada en línea a unos 1.200 jefes de hogar. Permite seguir la evolución de las expectativas económicas mes a mes, y es una herramienta clave para entender cómo la opinión pública percibe la política monetaria y económica en Estados Unidos.