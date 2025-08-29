Consumidores de la eurozona mantienen expectativas de inflación estables

Los hogares de la eurozona conservaron en julio sus expectativas de inflación prácticamente sin cambios, situándolas todavía por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), de acuerdo con la encuesta mensual publicada este viernes por la institución.

El sondeo mostró que los consumidores esperan una inflación promedio del 2,6% en los próximos 12 meses, el mismo nivel que en junio y muy superior a la meta del 2% fijada por el BCE. A tres años vista, las expectativas subieron ligeramente, hasta el 2,5% desde el 2,4% previo, mientras que a cinco años se mantuvieron en el 2,1% por octavo mes consecutivo.

El BCE considera que su objetivo de estabilidad de precios debe cumplirse a medio plazo, un horizonte de alrededor de tres años.

Política monetaria de la eurozona en pausa

La entidad mantuvo en julio su tipo de interés de referencia en el 2%, y los analistas prevén que repita la decisión el próximo 11 de septiembre.

A partir de otoño, el debate interno podría girar hacia nuevos recortes, especialmente si la economía de la eurozona se ve presionada por los aranceles estadounidenses.

Con información de Reuters