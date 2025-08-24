Exportación de café genera $30 millones para el país, estima Fedeagro

La exportación de café venezolano ha significado ingresos anuales cercanos a los 30 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la Federación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

Vicente Pérez, director del rubro café en la organización, detalló este domingo a Unión Radio que en el último período se colocaron en el mercado internacional unos 110.000 quintales, lo que representa aproximadamente 10% de la producción nacional.

De cara al ciclo 2025, Fedeagro anticipa un repunte en la oferta. «Esperamos tener una cosecha de posiblemente 1.400.000 quintales, lo que significaría superar la marca del millón de sacos», explicó Pérez.

El dirigente agregó que el café venezolano mantiene una dinámica estacional, con la recolección concentrada en octubre, aunque este año podría adelantarse a septiembre debido a las condiciones climáticas.

Con este comportamiento, el gremio prevé que el grano no solo mantenga su peso dentro de la producción agrícola nacional, sino que incremente su aporte en divisas a la economía.

