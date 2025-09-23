Exportaciones españolas marcan récord en julio con un alza del 3,5%

El sector exterior español volvió a ganar impulso en julio, cuando las exportaciones de bienes aumentaron un 3,5% interanual y alcanzaron los 34.419 millones de euros, máximo histórico para ese mes. Es el tercer incremento consecutivo, según los datos de comercio declarado de Aduanas recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La evolución española superó a la de la eurozona (1,1%) y a la de la UE-27 (1,5%). Entre las principales economías europeas, también repuntaron las ventas al exterior de Alemania (1,3%), Francia (3,1%) e Italia (7,3%). Fuera del bloque comunitario, destacaron los aumentos del Reino Unido (19,8%), Estados Unidos (3,7%) y China (8%), mientras que Japón retrocedió un 2,6%.

En paralelo, las importaciones españolas sumaron 38.428 millones de euros, con un crecimiento del 5,3% interanual, también récord para un mes de julio.

Sectores y superávits

Los productos químicos encabezaron las contribuciones positivas a las exportaciones, con 3,2 puntos porcentuales del crecimiento total, seguidos de alimentación, bebidas y tabaco (1,5 puntos). También registraron máximos históricos las ventas de bienes de equipo, manufacturas de consumo y bienes duraderos.

Por mercados, el 61% de las exportaciones se dirigió a la UE-27, con un repunte del 6,3%. Se alcanzaron cifras récord en 17 destinos comunitarios, entre ellos Alemania, Portugal y Polonia. En los mercados extracomunitarios, también se lograron máximos en el Reino Unido, China, Turquía, India y Chile.

El superávit comercial con la Unión Europea ascendió a 2.109 millones de euros, en una racha positiva que se mantiene desde 2017. Portugal, Francia y Reino Unido se consolidaron como los principales destinos con mayores saldos favorables para España.

Balance del año

Entre enero y julio, las exportaciones sumaron 231.567 millones de euros, la segunda mayor cifra histórica para el periodo, frente a unas importaciones de 260.692 millones. El déficit comercial alcanzó los 29.122 millones de euros, aunque el saldo energético se redujo un 6,3%.

Los mayores superávits acumulados se registraron en alimentación, bebidas y tabaco (12.054 millones), semimanufacturas no químicas (3.998 millones) y el sector del automóvil (2.527 millones).

Por comunidades autónomas, lideraron el crecimiento de las exportaciones Madrid (15,3%), Extremadura (13,7%) y Canarias (11,8%).

Además, el número de exportadores regulares se elevó ligeramente hasta los 43.308, responsables del 96% de las ventas al exterior, con un valor de 223.339 millones de euros.