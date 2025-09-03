Venezuela registra el mayor nivel de exportaciones petroleras en nueve meses

Las exportaciones de crudo de Venezuela superaron en agosto los 900.000 barriles por día (bpd), su nivel más alto desde noviembre de 2024, impulsadas por el regreso de envíos a Estados Unidos tras la licencia otorgada a Chevron, según datos de seguimiento de tanqueros monitoreados por Reuters.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizó recientemente a la petrolera estadounidense a reanudar operaciones en el país sudamericano, sancionado desde 2019. La medida permitió que Chevron retomara exportaciones de crudo venezolano hacia el mercado estadounidense después de una pausa de cuatro meses.

En conjunto con mayores despachos a China, principal destino del petróleo venezolano, los envíos totalizaron un promedio de 966.485 bpd en agosto, lo que representa un aumento intermensual de 27%.

De acuerdo con documentos internos de Pdvsa, la estabilidad en la producción de crudo y la continuidad operativa de los mejoradores y plantas de mezcla en la Faja del Orinoco también favorecieron el incremento.

Destinos del crudo venezolano

China absorbió el 85% de los cargamentos, una baja frente al 95% de julio.

Estados Unidos recibió unos 60.000 bpd a través de Chevron.

Cuba importó cerca de 29.000 bpd de crudo y combustibles.

Europa recibió varios cargamentos de metanol venezolano.

Además, Venezuela exportó en agosto unas 275.000 toneladas métricas de derivados y petroquímicos, la cifra más alta desde mayo.

En paralelo, las importaciones de petróleo ligero y nafta, insumos clave para diluir el crudo extrapesado de la Faja, aumentaron a 99.000 bpd, desde 58.000 bpd en julio.

Con información de Reuters