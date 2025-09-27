Exportaciones venezolanas a Colombia caen 21,9% entre enero y julio de 2025, pese a aumento del comercio binacional

Las exportaciones de Venezuela hacia Colombia alcanzaron 64 millones de dólares entre enero y julio de 2025, lo que representa una caída de -21,9% frente a los 82 millones de dólares registrados en el mismo período de 2024.

Este retroceso contrasta con el desempeño general del comercio binacional, que en julio sumó 664,5 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 9,4% interanual, según cifras oficiales.

Principales exportaciones venezolanas

Los cinco rubros de mayor peso en las ventas hacia Colombia fueron:

Fundición de hierro y acero (USD 17 millones)

Abonos (USD 8 millones)

Aluminio y sus manufacturas (USD 4 millones)

Combustibles y aceites (USD 0,71 millones)

Productos químicos orgánicos (USD 0,50 millones)

Importaciones colombianas en expansión

En contraste, las importaciones desde Colombia hacia Venezuela crecieron 14% en el mismo lapso, alcanzando un valor de 600,5 millones de dólares, según el DANE.

Los principales productos adquiridos fueron:

Materias plásticas (USD 64 millones)

Azúcares y artículos de confitería (USD 33 millones)

Fundición de hierro y acero (USD 31 millones)

Aceites esenciales, perfumería y cosméticos (USD 26 millones)

Aparatos y material eléctrico (USD 21 millones)

Fronteras y dinámica logística

Del comercio total enero-julio 2025:

251 millones de dólares se movilizaron por Táchira–Norte de Santander ,

se movilizaron por , 245 millones de dólares por Paraguachón–Maicao, cifra inferior a los 256 millones de 2024.

La zona andina muestra mayor dinamismo, apoyada en infraestructura y servicios logísticos más competitivos, lo que consolida el traslado de operaciones hacia Táchira–Norte de Santander.

Nearshoring y oportunidades estratégicas

El comportamiento del comercio bilateral reafirma la importancia del nearshoring, donde Colombia actúa como un proveedor cercano, rápido y competitivo para suplir la demanda del mercado venezolano, especialmente por la vía terrestre y gracias a las similitudes socioculturales en patrones de consumo.

No obstante, persiste la necesidad de fortalecer la capacidad productiva e industrial de Venezuela, con incentivos a la exportación de bienes con mayor valor agregado en áreas como consumo masivo, alimentos y medicamentos, además de explorar el comercio de servicios en turismo y tecnología.

Perspectivas

El flujo comercial muestra un comportamiento oscilante en los últimos meses: tras una etapa de estabilización, seguida de descensos, los datos de julio reflejan una leve recuperación.

Expertos recomiendan fomentar el diálogo público-privado y aplicar estrategias de inteligencia comercial, que permitan a las empresas venezolanas conocer mejor los patrones de consumo colombianos, con el objetivo de reposicionar la oferta exportadora nacional y diversificar los productos con potencial competitivo.

Fuente: Cavecol