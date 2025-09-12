Cavenit destaca crecimiento de exportaciones venezolanas a Italia y superávit comercial

El secretario general de la Cámara de Comercio Venezolano Italiana (Cavenit), Alfredo Giorgi, resaltó el crecimiento sostenido de las exportaciones venezolanas hacia Italia durante un seminario sobre relaciones comerciales binacionales realizado el 9 de septiembre en Caracas.

Giorgi señaló que este aumento ha generado un superávit comercial creciente para Venezuela, pasando de €14,4 millones en 2023 a €91,1 millones en 2024, y alcanzando €133,8 millones en el primer cuatrimestre de 2025.

Intercambio comercial y materias primas

Según el análisis presentado, las exportaciones venezolanas hacia Italia se concentran principalmente en materias primas, mientras que las importaciones desde Italia incluyen maquinarias, equipos de alta tecnología y bienes de consumo de alto valor agregado. Esta dinámica ha permitido fortalecer el intercambio comercial y generar oportunidades para diversificar los productos exportables.

Fortalecimiento de los lazos bilaterales

Giorgi destacó además que el aumento en las exportaciones refleja un fortalecimiento de los lazos comerciales y un interés creciente en aprovechar el potencial productivo venezolano en mercados internacionales.

El seminario, organizado en conjunto con la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), también contó con la participación de representantes de organismos italianos y venezolanos, quienes abordaron oportunidades y desafíos para las pequeñas y medianas empresas en el contexto del comercio bilateral.

Con información de nota de prensa