Citi revela mayor apetito por riesgo en family offices latinoamericanos

Los gestores de grandes fortunas en América Latina muestran un renovado interés por asumir riesgo en sus carteras, de acuerdo con el Global Family Office Report 2025 publicado el martes por Citi Wealth. El estudio recoge la visión de 346 family offices (estructuras privadas que administran el patrimonio de familias millonarias) en 45 países, entre ellos varios de la región.

El informe señala que la mayoría de los family offices mantuvo sin grandes cambios la distribución de sus activos (asset allocation, es decir, cómo se reparten las inversiones entre acciones, bonos, inmuebles u otros), aunque entre quienes ajustaron posiciones predominaron los movimientos alcistas. La confianza se traduce en expectativas de retornos: casi cuatro de cada diez anticipan ganancias de 10% o más en los próximos 12 meses.

Según Citi, el optimismo se apoya en la posibilidad de recortes de tasas de interés en EE.UU., desregulación en algunos mercados y el avance de la Inteligencia Artificial como motor de oportunidades.

Apuesta por la inversión directa

Un hallazgo central es la solidez del interés por la inversión directa: 70% de los encuestados participa en este tipo de operaciones, y de ellos, cuatro de cada diez aumentaron de forma significativa su actividad en el último año. Para los gestores latinoamericanos, esto supone un acceso más cercano a sectores transformadores y compañías con valuaciones atractivas.

«Los family offices buscan exposición a las tecnologías del futuro y a empresas con potencial de crecimiento. Vemos un apetito creciente en América Latina por participar en rondas privadas de capital y operaciones de desinversión», comentó Dawn Nordberg, directora de Integrated Client Engagement de Citi Wealth.

Riesgos bajo la lupa

Pese al entusiasmo, persisten las preocupaciones. Seis de cada diez family offices identifican las disputas comerciales globales como su principal riesgo, seguidas por las tensiones entre EE.UU. y China (43%) y el repunte de la inflación (37%). En el terreno operativo, la ciberseguridad y la sucesión de liderazgos se mantienen como asignaturas pendientes.

«Los family offices avanzan en su profesionalización, pero aún hay vacíos en gestión de riesgos y en servicios no vinculados a la inversión. La capacidad para atraer talento será clave en los próximos años», afirmó Alexandre Monnier, responsable global de asesoría para este segmento en Citi.

Otro punto destacado del informe es la adopción de la Inteligencia Artificial, cuyo uso se duplicó frente al año pasado, principalmente en la automatización de tareas operativas y el análisis de inversiones. No obstante, Citi advierte que la integración plena aún tomará tiempo.