FAO: alimentos se encarecen 6,9% en un año

El precio mundial de los alimentos permaneció prácticamente estable en agosto de 2025, según el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El índice de precios de los alimentos se situó en 130,1 puntos, apenas una décima más que en julio, pero aún un 6,9 % por encima del nivel de hace un año. Pese a esta escalada interanual, el indicador se mantiene un 18,8 % por debajo del máximo histórico alcanzado en marzo de 2022, cuando la guerra en Ucrania disparó los mercados agrícolas.

El índice de cereales descendió a 105,6 puntos (−0,8 % mensual / −4,1 % interanual). La abundante oferta de trigo en Rusia y la Unión Europea, junto con la débil demanda importadora de África del Norte y Asia, empujó los precios a la baja. En contraste, el maíz se encareció por tercer mes consecutivo debido al impacto de las olas de calor en Europa y al mayor uso del grano para alimentación animal y etanol en Estados Unidos. El arroz también retrocedió un 2%, castigado por la feroz competencia entre países exportadores.

Aceites vegetales en máximos de tres años

Con 169,1 puntos (+1,4 %), el índice de aceites vegetales alcanzó su nivel más alto desde julio de 2022. El aceite de palma lideró las subidas, impulsado por la demanda global y la política de Indonesia de ampliar el uso obligatorio en biodiésel a partir de 2026.

También aumentaron los precios del aceite de girasol y colza, afectados por la menor oferta en el Mar Negro y Europa. En cambio, el aceite de soja cedió ante las perspectivas de una abundante cosecha mundial en la campaña 2025/26.

La carne toca un récord histórico

El índice de la carne marcó un nuevo máximo histórico al situarse en 128 puntos (+0,6 % mensual / +4,9 % interanual). Los precios de la carne bovina alcanzaron cifras récord, sostenidos por la fuerte demanda de Estados Unidos y China. La carne de ovino encadenó su quinto mes al alza, en un contexto de oferta limitada en Oceanía. En contraste, la carne de aves de corral cayó por la abundancia de suministros brasileños, mientras que la de cerdo se mantuvo estable.

El índice lácteo se situó en 152,6 puntos, con una baja de 0,8 % respecto de julio, aunque aún un 11,9 % superior al nivel de hace un año. Cayeron los precios de la mantequilla, el queso y la leche entera en polvo, debido a una demanda internacional debilitada y al repunte de la producción en Europa y Oceanía. Solo la leche desnatada en polvo subió, favorecida por la escasez de excedentes exportables en Nueva Zelanda.

El índice del azúcar anotó 103,6 puntos, con un repunte marginal del 0,2 %. La preocupación por la caída de rendimientos en Brasil y la mayor demanda de China presionaron al alza, aunque las buenas perspectivas de cosechas en India y Tailandia limitaron el incremento.