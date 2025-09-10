Favenpa pide freno a importación de autopartes

septiembre 10, 2025 9:07 AM
La Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) advirtió que la industria local de autopartes atraviesa un estancamiento debido al crecimiento de las importaciones y a la caída del mercado interno.

Omar Bautista, presidente de Favenpa, señaló que una encuesta a 36% de las empresas asociadas reveló una disminución en las ventas. Según explicó, las importaciones de repuestos crecieron 18% y desplazan la producción nacional.

«Hay competencia desleal con los productos importados. Llegan con precios que ni siquiera cubren el costo de las materias primas en el país», dijo Bautista en entrevista con Unión Radio.

Reclamo de fiscalización

El dirigente gremial denunció que parte de esas autopartes ingresan como equipaje personal, pero terminan comercializándose en el mercado. Esto, agregó, les permite evadir impuestos y generar una competencia desigual.

Favenpa propone que las importaciones paguen todos los tributos y cargas aplicables:

  • Impuestos de importación y municipales.
  • IVA e IGTF.
  • ISLR y demás parafiscales, con facturación obligatoria.

«La industria nacional cumple con estas obligaciones. Lo justo es que todos compitan en las mismas condiciones», subrayó Bautista.

