Dos miembros de la Fed cercanos a Trump defendieron recorte de tasas en julio

Solo dos de los doce miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) votaron a favor de una rebaja de los tipos de interés en la reunión de política monetaria celebrada a finales de julio, según las minutas publicadas este martes.

Se trata de Christopher Waller y Michelle Bowman, ambos nominados en su momento por Donald Trump y considerados cercanos al actual presidente estadounidense. Ambos defendieron un recorte de 25 puntos básicos frente a la decisión mayoritaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que optó por mantener el rango de los fondos federales entre el 4,25% y el 4,5%.

Las actas reflejan que Waller y Bowman argumentaron que, excluyendo los efectos de los aranceles, la inflación se acercaba al objetivo del 2% y que la guerra comercial no tendría un impacto persistente en los precios. Bowman señaló además que una flexibilización gradual de la política monetaria permitiría proteger al mercado laboral en un contexto de señales de ralentización.

El resto de los gobernadores advirtió de riesgos en ambos frentes del doble mandato de la Fed: un posible repunte inflacionario y, al mismo tiempo, un debilitamiento del empleo. Varios miembros también consideraron que el nivel actual de las tasas no estaría muy por encima de su punto “neutral”, y que podría no ser factible esperar a tener claridad total sobre el efecto de los aranceles antes de tomar medidas.

Los mercados financieros anticipan que la Fed podría comenzar a recortar las tasas hacia finales de 2025, aunque las minutas sugieren que los ajustes serían más modestos de lo que prevén algunos analistas, que sitúan el rango en torno al 3%.

El debate interno de la Reserva Federal coincide con la presión creciente de la Casa Blanca. El presidente Trump ha pedido repetidamente recortes de tasas y este martes exigió la dimisión de la gobernadora Lisa Cook, miembro del FOMC, tras conocerse que enfrenta una investigación federal por presunto fraude hipotecario.

