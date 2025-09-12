Morgan Stanley prevé cuatro recortes consecutivos de tasas de la Fed hasta enero

Los economistas de Morgan Stanley (MS) estiman que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) reducirá las tasas de interés en cuatro reuniones consecutivas, desde septiembre hasta enero de 2026. La previsión se basa en la desaceleración de la inflación y el debilitamiento del mercado laboral, lo que daría al banco central margen para acelerar el ritmo de flexibilización.

Se espera que la Fed anuncie el primero de estos recortes —de 25 puntos básicos— en su próxima reunión. Según los operadores del mercado, las reducciones continuarían en octubre y diciembre.

Diferencias entre el mercado y Morgan Stanley

Los precios en los mercados reflejan que la mayoría de los inversores anticipa que la Fed hará una pausa después de diciembre, con un nuevo recorte previsto para abril de 2026. Sin embargo, Morgan Stanley prevé que las reducciones se extiendan también a enero, lo que llevaría el límite superior del rango objetivo al 3,5%.

“Una inflación más moderada y un mercado laboral más débil dan a la Fed margen para avanzar con mayor rapidez hacia una postura neutral”, indicaron los economistas de MS, entre ellos Michael Gapen, en una nota a clientes.

También puede leer: América Latina lidera entradas de capital en mercados emergentes

Pausa y nuevos ajustes en 2026

Después de enero, el banco de inversión espera que la Fed detenga temporalmente los recortes para evaluar los efectos inflacionarios del primer trimestre. Posteriormente, proyecta nuevas reducciones en abril y julio de 2026, a medida que se intensifique el deterioro del mercado laboral.

La previsión representa una modificación respecto al escenario anterior de Morgan Stanley, que contemplaba recortes trimestrales hasta diciembre de 2026. Aunque ahora espera un ritmo más acelerado, el banco mantiene su proyección sobre la tasa terminal, que se ubicaría por debajo del 3%.

Los economistas descartaron un recorte mayor de 50 puntos básicos en septiembre, ya que la tasa de desempleo sigue relativamente baja y la tasa de fondos federales ya se encuentra 100 puntos básicos más cerca de su nivel neutral tras el recorte de un punto aplicado el año pasado.

Con información de Bloomberg en Línea