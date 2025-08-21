Fedeagro instala comisión para diseñar instrumentos de financiamiento agrícola

El presidente de Fedeagro, Osman Quero, informó este jueves que el gremio instaló una comisión especial destinada a diseñar mecanismos que permitan captar financiamiento para los productores agrícolas frente a las difíciles condiciones que atraviesa el campo venezolano.

La mesa de trabajo está integrada por Bolpriaven, la Bolsa de Valores de Caracas y la Casa de Bolsa Maximiza. Según Quero, el objetivo es identificar «qué tipo de instrumento pudiera ser favorable para el tema agrícola» en un contexto donde las fuentes tradicionales de crédito resultan insuficientes.

«Hemos estado analizando una cantidad de ofertas o iniciativas de creación de nuevos instrumentos económicos que quizás nos puedan ayudar a conseguir o captar más financiamiento para nuestro sector», señaló el representante de Fedeagro en una entrevista concedida a Unión Radio.

También puede leer: Consecomercio: el sistema tributario no debe frenar el crecimiento económico

Menos superficie sembrada en 2025

El dirigente de Fedeagro también advirtió que este año la superficie de siembra es menor que en 2024, debido al impacto de las fuertes precipitaciones registradas en varias regiones del país.

«El año pasado habíamos alcanzado más de 315 o 325 mil hectáreas y para este año nosotros hemos sembrado menos de eso», precisó.

Quero destacó que, pese a las dificultades, el arroz ha mostrado los mejores resultados en 2025. Estimó que la producción nacional cubrirá cerca de 76% de la demanda interna, lo que representa un respiro para el abastecimiento del consumo local.