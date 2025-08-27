Hortalizas muestran recuperación del 30% en 2025, según Fedeagro

agosto 27, 2025 1:41 PM
Producción agrícola Fedeagro
Foto: Freepik

El subdirector del rubro hortalizas de Fedeagro, Emilio Breindembach, informó que las fuertes lluvias registradas en los estados andinos afectaron algunas cosechas, limitando que los indicadores de producción fueran aún mayores.

«No obstante, en los primeros siete meses de 2025 la producción nacional de hortalizas registró un aumento aproximado del 30% frente al mismo período de 2024», destacó el representante gremial.

Retos en la distribución

Breindembach alertó sobre las condiciones de la vialidad agrícola. «Aunque ya las vías principales de acceso se encuentran abiertas, siempre hay un poco más de demora para que la distribución llegue al centro del país, a la capital o a las diferentes zonas de destino», explicó.

El subdirector de Fedeagro enfatizó que el acceso a financiamiento resulta fundamental para mantener y potenciar el crecimiento del sector, asegurando la estabilidad y eficiencia en la producción y distribución de hortalizas en el país.

Financiamiento como motor de crecimiento

Por su parte, el presidente de Fedeagro, Osman Quero, informó recientemente que el gremio instaló una comisión especial destinada a diseñar mecanismos que permitan captar financiamiento para los productores agrícolas frente a las difíciles condiciones del campo venezolano.

La mesa de trabajo está integrada por Bolpriaven, la Bolsa de Valores de Caracas y la Casa de Bolsa Maximiza, y tiene como objetivo identificar “qué tipo de instrumento pudiera ser favorable para el tema agrícola” en un contexto donde las fuentes tradicionales de crédito resultan insuficientes.

«Hemos estado analizando una cantidad de ofertas o iniciativas de creación de nuevos instrumentos económicos que quizás nos puedan ayudar a conseguir o captar más financiamiento para nuestro sector», señaló Quero en entrevista con Unión Radio.

