Fedecámaras Trujillo pide alivio fiscal para atraer inversión y generar empleo

septiembre 18, 2025 3:23 PM
Foto: referencial

El presidente de Fedecámaras Trujillo, Rodrigo Vázquez, instó este jueves a establecer condiciones fiscales más favorables que permitan atraer inversión privada al estado y aprovechar el potencial agrícola de la región para impulsar la industria y la generación de empleo.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, Vázquez subrayó que la materia prima proveniente del sector agrícola constituye una de las mayores ventajas comparativas de Trujillo. Sin embargo, advirtió que la carga fiscal y parafiscal «continúa doliendo a los empresarios» y limita las posibilidades de desarrollo.

«Estamos dando ciertos pasos para reunirnos con alcaldes y con la gobernación, y buscar un esquema ganar-ganar que haga atractiva la inversión industrial. Queremos darle valor agregado a la producción local, mejorar los ingresos de nuestros colaboradores y generar más empleo, que es nuestra principal meta como empresarios», señaló.

Turismo y canonización de José Gregorio Hernández

El dirigente gremial también se refirió al turismo como otra oportunidad de crecimiento económico para la entidad. En particular, destacó la próxima canonización del doctor José Gregorio Hernández, prevista para octubre, que podría convertirse en un motor para incrementar el flujo de visitantes hacia el estado.

«Queremos tener todas las instalaciones y servicios al día para que sea de mayor agrado para esos turistas y que quieran seguir conociendo Trujillo», agregó el representante de Fedecámaras.

Vázquez recalcó que el empresariado regional busca articular esfuerzos con el sector público para convertir estas oportunidades en un plan de desarrollo sostenible que combine producción, inversión y empleo con un mayor atractivo turístico.

