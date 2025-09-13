Fedecámaras Zulia inspecciona empresas afectadas por explosión en San Francisco

El presidente de Fedecámaras Zulia, Paúl Márquez y representantes del gremio en la región visitaron este viernes 12 de septiembre las adyacencias de la Zona Industrial del municipio San Francisco, tras la explosión que se originó el jueves 11.

El recorrido tuvo como propósito principal examinar las áreas afectadas por el estallido de un galpón de pirotecnia. En el lugar se encuentran importantes empresas del sector industrial afiliadas a la Cámara Empresarial de la Zona Industrial de Maracaibo y San Francisco

(Cezimar).

El gremio «lamentó profundamente» este incidente que dejó un saldo de 48 heridos, de los cuales 46 ya fueron dados de alta. Extendió igualmente su solidaridad a las familias de los afectados, así como a los propietarios de las 482 viviendas que sufrieron daños.

La explosión también causó un impacto significativo en el sector empresarial, al afectar las estructuras físicas de un número considerable de compañías.

«Nuestra primera palabra es de solidaridad con los heridos y con toda la comunidad afectada por este lamentable suceso. Estamos aquí para constatar los daños, pero sobre todo, para ofrecer nuestro apoyo incondicional a los empresarios que vieron su patrimonio y el esfuerzo de años impactados», declaró el presidente de Fedecámaras Zulia durante la visita.

El líder gremial informó que el objetivo de la inspección es levantar una data detallada que registre toda la información de las empresas afectadas.

«Este diagnóstico nos permitirá cuantificar las pérdidas y articular un plan de trabajo enfocado en la pronta recuperación de las operaciones industriales y comerciales en esta vital zona para el estado», puntualizó Márquez.

Fedecámaras Zulia, en conjunto con Cezimar, se compromete en trabajar de la mano con sus afiliados «para superar esta adversidad y contribuir a la reactivación del aparato productivo afectado», se afirmó en nota de prensa.