Fenahoven: ocupación hotelera casi se duplicó en temporada vacacional

septiembre 17, 2025 8:09 PM
Hoteles Fenahoven
Foto: Pixabay

La temporada vacacional de 2025 muestra una recuperación significativa en el turismo nacional, con indicadores que superan ampliamente a los del año pasado. De acuerdo con José Alberto Núñez, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), la ocupación hotelera promedio a nivel nacional pasó de 24,12% en 2024 a 43,07% en 2025, lo que supone un incremento cercano al 50%. «La temporada realmente mejoró muchísimo, casi que duplicando las cifras respecto al año pasado», afirmó.

Los destinos con mayor movimiento fueron La Guaira (78,44%), Caracas (65,82%), Mérida (61,27%) y Sucre (58%), este último alcanzando su mejor registro en años recientes.

Este repunte, registrado por Fenahoven, había sido anticipado por Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) y vicepresidenta de Conseturismo, quien en entrevista previa señaló que «hemos tenido una temporada por encima de la del año anterior», destacando que la apertura de nuevas rutas y conexiones impulsaría la movilidad turística.

Con los resultados confirmados, gremios hoteleros y de agencias coinciden en que la temporada 2025 consolida una tendencia positiva para el turismo venezolano.

