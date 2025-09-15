Fenasopadres prevé posibles ajustes en matrícula escolar por variación cambiaria

La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) alertó que la variabilidad del tipo de cambio podría generar nuevos ajustes en la matrícula de los colegios privados durante el año escolar 2025-2026.

Nancy Hernández, miembro del consejo directivo de la organización, explicó que muchos planteles elaboraron sus presupuestos de inversión al inicio del período, pero la volatilidad cambiaria podría obligar a revisar las cuotas antes de diciembre.

«Probablemente, muchos planteles tengan que volver a convocar asamblea de padres y representantes para presentar un reajuste en el costo», indicó en entrevista con Unión Radio.

Hernández recordó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación, el año escolar comienza oficialmente el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, por lo que las clases deberían arrancar este 16 de septiembre en todo el país.

Colegios privados solo cubren 12% de la demanda

La dirigente señaló que los colegios privados apenas cubren alrededor de 12% de la población escolar, mientras que el resto corresponde al sistema público.

Sin embargo, advirtió que tanto en instituciones oficiales como privadas, las familias enfrentan gastos significativos que en promedio oscilan entre 200 y 400 dólares por estudiante, considerando calzado, útiles y uniformes básicos, sin incluir textos escolares.

Estrategias de las familias para enfrentar los costos

Ante esta situación, mencionó que muchas familias recurren a mecanismos como la reutilización de materiales entre hermanos, ferias escolares o bibliotecas de aula para cubrir necesidades mínimas.

También subrayó que, según la legislación, corresponde al Estado garantizar que los niños puedan incorporarse a clases con los recursos necesarios.