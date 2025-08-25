Industria avícola proyecta crecimiento y estabilidad pese a retos en insumos

El presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi), Francisco Tagliapietra, aseguró que el sector garantiza el abastecimiento de la industria avícola, al tiempo que se mantienen estables los precios, pese a la volatilidad en el costo de las materias primas.

«El tema de los precios en el sector avícola es muy dinámico. Tiene incidencia el maíz amarillo, que representa alrededor del 55% de la fórmula de los alimentos balanceados para pollos y gallinas. Sin embargo, hasta ahora se han mantenido estables», explicó en entrevista con Unión Radio.

El dirigente señaló que actualmente se encuentra vigente un régimen de contingente arancelario para la importación de maíz amarillo, que concluye a finales de mes, cuando inicia la cosecha nacional. Aunque la producción local ha enfrentado dificultades por condiciones climáticas, reporta rendimientos favorables.

También puede leer: Capozzolo aboga por créditos más accesibles al sector privado

Tagliapietra destacó que el abastecimiento está plenamente cubierto, con una producción diaria de 3,2 millones de kilos de pollo y huevos distribuidos en todo el país, bajo estándares de sanidad e inocuidad. «Es un producto garantizado, económico frente a otras proteínas y con pleno acceso para la población», subrayó.

El sector avícola, añadió, también apunta al crecimiento y la apertura de mercados externos. «Este año prevemos producir unas 900 mil toneladas de carne de pollo congelada y alrededor de 1,15 millones de cajas mensuales de huevos de consumo. La capacidad instalada nos permite proyectar hasta 400 mil toneladas anuales de pollo para exportación», afirmó.