Feriado bancario en Venezuela: oficinas no abrirán al público este lunes 15

Este lunes 15 de septiembre de 2025, las entidades financieras en Venezuela no laborarán por conmemorarse el Día de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela (feriado bancario).

Esta festividad religiosa se celebra el jueves 11 de septiembre pero de acuerdo con el calendario oficial de feriados bancarios 2025, publicado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el feriado se traslada al siguiente lunes.

Durante esta jornadas, las entidades financieras permanecerán cerradas, afectando la disponibilidad de servicios presenciales.

Servicios digitales disponibles

Aunque las agencias permanecerán cerradas, el 98% de las transacciones bancarias estarán disponibles a través de los canales digitales, incluyendo:

Transferencias bancarias a través de banca en línea.

a través de banca en línea. Pago Móvil (P2P, P2C y C2P) .

. Uso de puntos de venta (POS).

(POS). Cajeros automáticos para retiros y consultas.

para retiros y consultas. Consultas de saldo vía telefónica o internet.

Recomendaciones para el feriado bancario del 15 de septiembre de 2025

1. Planifique sus transacciones anticipadamente

Realice depósitos, retiros y pagos importantes antes del inicio del feriado.

Organice su presupuesto para evitar operaciones urgentes en efectivo.

2. Aproveche los canales digitales

Utilice banca en línea y aplicaciones móviles para operaciones y consultas.

Confirme que sus credenciales estén actualizadas y accesibles.

3. Utilice el servicio de Pago Móvil

Realice transferencias rápidas mediante Pago Móvil.

Verifique los límites diarios establecidos por su banco.

4. Cajeros automáticos

Retire efectivo con antelación en cajeros automáticos confiables.

Disponga de suficiente efectivo para gastos esenciales.

5. Verifique servicios alternativos

Algunos puntos de venta y servicios móviles permanecerán operativos.

Consulte con su banco si tiene habilitados canales de emergencia.

6. Uso de tarjetas de débito y crédito

Asegúrese de que sus tarjetas estén activas para compras y pagos.

Informe a su banco si planea viajar para evitar bloqueos de seguridad.

7. Manténgase informado

Consulte el calendario de feriados bancarios de Venezuela

Revise las redes sociales oficiales de su banco para comunicados y horarios.

8. Tome precauciones de seguridad

Evite operar en cajeros automáticos o puntos de venta poco concurridos o en horarios nocturnos.

No proporcione sus datos bancarios en correos electrónicos o llamadas sospechosas.

9. Contacte a su banco en caso de emergencias

Utilice los canales de atención telefónica o en línea disponibles.

Próximo feriado bancario en Venezuela

Según el calendario de la Sudeban, el próximo feriado bancario será el lunes 24 de noviembre por celebrarse el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Consulte el calendario bancario completo 2025

Para conocer todas las fechas de los feriados bancarios 2025 de diferentes países, visite la sección de calendarios bancarios de Finanzas Digital.

¡Planifique sus operaciones bancarias con antelación y evite inconvenientes!