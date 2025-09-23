Fevipan: «el precio del pan de jamón lo define cada panadería»

septiembre 22, 2025 8:45 PM
Pan de jamón
Foto: cortesía

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, el tradicional pan de jamón comienza a ocupar espacio en los planes de los panaderos venezolanos. Sin embargo, la Federación Venezolana de la Industria de la Panificación (Fevipan) aclaró que no tiene competencia para fijar precios en este producto emblemático.

«El precio del pan de jamón depende de la panadería que lo venda. Nosotros, como Fevipan, jamás vamos a fijar precios a ningún negocio», afirmó Tomás López, presidente del gremio a Unión Radio.

A su juicio, lo importante es mantener la calidad y, en caso de ser necesario, ofrecer presentaciones más pequeñas para que el producto siga siendo accesible.

Precios en 2024

La experiencia reciente da una idea de lo que pueden esperar los consumidores. En diciembre de 2024, el pan de jamón en Caracas osciló entre 10 y 20 dólares, según la ubicación y la marca.

Panaderías como Lateral, en El Cafetal, lo ofrecían en $9,99; mientras que en El Hatillo (Madven, Das Pastellhaus) y en la Pastelería Sabrina (Bello Monte) el precio rondaba los $15.

En locales más tradicionales como Danubio, el pan grande costaba unos $16,50 y la presentación pequeña entre $8 y 8,50. Por su parte, en la panadería Rocarena (La Carlota), el pan de jamón tradicional se vendía en $18 y el de hojaldre en $20. Incluso en la reconocida Alicantina (Las Mercedes) se alcanzaban los $20 por unidad.

Crédito y apoyo al sector

Más allá de la discusión sobre precios, los panaderos señalan que la principal dificultad está en el financiamiento.

López insistió en que se requieren mecanismos de crédito que permitan sostener la producción, y adelantó que Fevipan explora la posibilidad de contar con una tarjeta propia para el sector, respaldada por la banca nacional.

También puede leer: En Maracaibo la canasta alimentaria subió 23% en bolívares y bajó 4,5% en dólares

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.