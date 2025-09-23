Fevipan: «el precio del pan de jamón lo define cada panadería»

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, el tradicional pan de jamón comienza a ocupar espacio en los planes de los panaderos venezolanos. Sin embargo, la Federación Venezolana de la Industria de la Panificación (Fevipan) aclaró que no tiene competencia para fijar precios en este producto emblemático.

«El precio del pan de jamón depende de la panadería que lo venda. Nosotros, como Fevipan, jamás vamos a fijar precios a ningún negocio», afirmó Tomás López, presidente del gremio a Unión Radio.

A su juicio, lo importante es mantener la calidad y, en caso de ser necesario, ofrecer presentaciones más pequeñas para que el producto siga siendo accesible.

Precios en 2024

La experiencia reciente da una idea de lo que pueden esperar los consumidores. En diciembre de 2024, el pan de jamón en Caracas osciló entre 10 y 20 dólares, según la ubicación y la marca.

Panaderías como Lateral, en El Cafetal, lo ofrecían en $9,99; mientras que en El Hatillo (Madven, Das Pastellhaus) y en la Pastelería Sabrina (Bello Monte) el precio rondaba los $15.

En locales más tradicionales como Danubio, el pan grande costaba unos $16,50 y la presentación pequeña entre $8 y 8,50. Por su parte, en la panadería Rocarena (La Carlota), el pan de jamón tradicional se vendía en $18 y el de hojaldre en $20. Incluso en la reconocida Alicantina (Las Mercedes) se alcanzaban los $20 por unidad.

Crédito y apoyo al sector

Más allá de la discusión sobre precios, los panaderos señalan que la principal dificultad está en el financiamiento.

López insistió en que se requieren mecanismos de crédito que permitan sostener la producción, y adelantó que Fevipan explora la posibilidad de contar con una tarjeta propia para el sector, respaldada por la banca nacional.

